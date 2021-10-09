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Куда спрятать «короткоствол»: 9 примеров странных пистолетов


Куда спрятать «короткоствол»: 9 примеров странных пистолетов

С первого дня своего появления огнестрельное оружие вызывает у людей повышенный интерес. На протяжении истории создавались как весьма грубые армейские массовые образцы, так и утонченные раритеты, сделанные на заказ. Отдельной категорией стоит тайное огнестрельное оружие, которое спрятано в привычные и на первый взгляд абсолютно безобидные вещи. Самое время взглянуть на такие вещицы.

1. Пистолет-часы


Интересная штука. ¦Фото: fishki.ru.

Интересная штука. ¦Фото: fishki.ru.

 

В XVIII-XIX веках оружейные мастера Великобритании делали огромное количество интересных миниатюрных образцов оружия. Особой популярностью пользовалось мелкокалиберное оружие для самообороны. Например, вот в такие часы был спрятан пистолет с одной пулькой калибра 0.3 мм.

2. Пистолет-кольцо


Для милых дам. ¦Фото: fishki.ru.

Для милых дам. ¦Фото: fishki.ru.

 

Откровенно экзотическая вещь. Небольшой пистолет, посаженный на кольцо и имеющий калибр .06. Оружие имеет 7 стволов и носит пафосное название «Роковая женщина». Сделан это «чудовище» было в 1870 году. Эффективность оставляет желать лучшего.

3. Пистолет-болт


Пистолет в трубке. ¦Фото: fishki.ru.

Пистолет в трубке. ¦Фото: fishki.ru.

 

Очень странный однозарядный пистолет .12 калибра от американской компании «Кольт». Сделано оружие было в конце позапрошлого века. Использовать его в качестве метиза нельзя, несмотря на наличие декоративной резьбы. Не очень удобный в использовании. Не очень безопасный.

4. Пистолет-трость


Для джентельменов. ¦Фото: fishki.ru.

Для джентельменов. ¦Фото: fishki.ru.

 

Еще одна занятная поделка компании «Кольт». На сей раз секретный пистолет-трость. Дуло находится непосредственно на конце палочки. Спусковой крючок и предохранитель – на рукоятке. В качестве боеприпасов для оружия используются патроны калибра .
38. Создана трость в конце позапрошлого века.

5. Пистолет-кнут


И пострелять и отхлестать. ¦Фото: fishki.ru.

И пострелять и отхлестать. ¦Фото: fishki.ru.

 

Весьма серьезное оружие. Во-первых, это кнут, которым уже можно кого-нибудь хорошенько отхлестать! Во-вторых, это еще и пистолет калибра .52. Единственная сложность использования оружия в том, что перед стрельбой нужно отстегнуть от ручки сам кнут. Сделан пистолет в Великобритании.

6. Пистолет-чернильница


Жизнь писца опасна. ¦Фото: fishki.ru.

Жизнь писца опасна. ¦Фото: fishki.ru.

 

Странные пистолеты делают не только англосаксы. В Японии в 1850-х годах (зачем-то?!) делались вот такие пистолеты-чернильницы. Оружие использовало калибра .36. Для его зарядки следовало пускать в дело шомпол. По всей видимости, работа писца была невероятно опасна.

7. «Швейцарский пистолет»


Отличный решение. ¦Фото: fishki.ru.

Отличный решение. ¦Фото: fishki.ru.

 

Как насчет «швейцарского» ножа с мелкокалиберным однозарядным пистолетом в конструкции? К сожалению, сложно сказать, где именно было сделано данное чудо оружейной мысли. Совершенно очевидно, что делали данный перочинный нож с пистолетом далеко не в Швейцарии.

8. Пистолет-подтяжка


Опасная штука. ¦Фото: fishki.ru.

Опасная штука. ¦Фото: fishki.ru.

 

Очередная попытка американских инженеров спрятать огнестрельное оружие в безобидную на первый взгляд вещь. В середине позапрошлого века конструкторы умудрились приделать ствол калибра .38 со спусковым механизмом к подтяжкам! Пистолет имел всего один заряд и не имел предохранителя.

9. Пистолет-зажигалка


Неожиданное оружие. ¦Фото: fishki.ru.

Неожиданное оружие. ¦Фото: fishki.ru.

 

Еще одно американское изделие, на сей раз уже родом из XX века. Относительно удачная попытка спрятать мелкокалиберный пистолет в обычную зажигалку. В комплекте с пистолетом шло 9 патронов. Заряжаться оружие могло только одним.

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Куда спрятать «короткоствол»: 9 примеров странных пистолетов

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Куда спрятать «короткоствол»: 9 примеров странных пистолетовПодписаться на мой Instagram
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