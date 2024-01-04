Езда на «нейтралке»: зачем водителям приходит это в голову, и во что может вылиться такой трюк

С советских времен в автомобильной среде бытует популярный «тезис» о том, что езда на нейтральной передаче может помочь сэкономить топливо и убережет двигатель от чрезмерного износа. На практике все обстоит абсолютно не так. Более того, езда на «нейтралке» в ряде моментов может привести к драматическим последствиям.
О нейтральной передаче ходит много мифов. |Фото: marcsparks.com.
Существует достаточно популярный миф о том, что езда на нейтральной передаче позволяет сократить износ двигателя, а также уменьшает расход горючего. Особенно, в моменты, когда автомобиль спускается с уклона. Все это является полной чепухой, более того, имеет едва ли не строго обратный эффект. Наконец, использование нейтральной передачи в ряде ситуаций на дороге может быть еще и банально опасно для самого автомобилиста и окружающих.
Авто теряет управляемость. |Фото: kuzov-new.ru.
Все потому, что при переходе на «нейтралку» автомобиль становится куда более неустойчивым. При добавлении скорости в таких условиях расход топлива растет на порядок сильнее. На износ двигателя нейтральная передача не оказывает никакого эффекта.
Важно: при выключении скорости при спуске на карбюраторной машине можно полностью лишиться возможности управлять авто! Особенно опасно спускаться на нейтральной передаче на высокой скорости.
Важно также отметить, что на высоких скоростях водителю приходится чаще использовать педаль тормоза. Если в такие моменты переходить еще и на нейтральную передачу, то тормоза могут перегреться. Это чревато их поломкой и полным отказом во время езды.
Расход и износ не меняются в лучшую сторону. |Фото: seite1.ru.
Не стоит забывать еще и о том, что карбюраторный двигатель может просто заглохнуть при осуществлении торможения такого рода. В такие моменты значительно увеличивается нагрузка на масляной насос и подшипник между валами. При недостаточной смазке он даже может сломаться. На холостых оборотах ускоряется износ шестерней.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии