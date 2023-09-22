Средиземноморское возрождение: 7 образцов редкого стиля архитектуры

Средиземноморское возрождение

Архитектура средиземноморского возрождения всегда была направлена на то, чтобы запечатлеть мгновения незабываемой жизни на побережье.

Смешивание различных элементов испанского ренессанса, испанского и французского колониальных стилей, с итальянским Возрождением, мавританской архитектурой, венецианской готикой и архитектурой изящных искусств определило средиземноморскую архитектуру.

1. Отель Breakers в Палм-Бич (штат Флорида)

Отель Breakers в Палм-Бич – роскошный образец архитектуры Золотого века Флориды (Палм-Бич, штат Флорида). | Фото: wanderwisdom.com.

Масштаб и величие архитектуры, поражающей воображение (Палм-Бич, штат Флорида).

Роскошь и гламур встречают гостей вот уже более 100 лет. (Палм-Бич, штат Флорида).

2. Здание мэрии Пасадены (штат Калифорния)

Каждый прохожий и посетитель Pasadena City Hall погружается в богатую культуру и историю Пасадены (штат Калифорния). | Фото: dostoprimechatelnosti-online.ru.

В Pasadena City Hall имеется собственный внутренний дворик, оформленный в лучших традициях итальянской виллы (штат Калифорния).

3. Центр культуры и торговли Snell Arcade в Сент-Питерсберге (штат Флорида)

Snell Arcade практически столетие является важным центром торговли и культуры с богатой историей (Сент-Питерсберг, штат Флорида). | Фото: commons.wikimedia.org.

Историческое здание Snell Arcade – излюбленное место сбора как местных жителей, так и гостей города (Сент-Питерсберг, штат Флорида).

4. Особняк Ca' d'Zan на берегу залива Сарасота (штат Флорида)

Ca' d'Zan – это роскошный особняк в стиле средиземноморского возрождения, расположенный на берегу залива Сарасота (штат Флорида).

Особняк Ca' d'Zan – яркий пример архитектуры, удовлетворяющей пристрастия обеспеченных слоев общества Америки (залив Сарасота, штат Флорида).

5. Казино Catalina в Авалоне (штат Калифорния)

Казино Catalina – величественная достопримечательность средиземноморского возрождения и стиля ар-деко (Авалон, штат Калифорния). | Фото: visitcatalinaisland.com.

Один из игровых залов казино Catalina (Авалон, штат Калифорния). | Фото: visitcatalinaisland.com.

Огромный бальный зал казино Catalina является самым большим круглым залом в мире (Авалон, штат Калифорния).

6. Здание мэрии Беверли-Хиллз (штат Калифорния)

Beverly Hills City Hall – узнаваемый архитектурный комплекс, являющийся особенным шедевром и истинным свидетельством гламура элитного района Лос-Анджелеса.

Прекрасный сад стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей элитного района (Beverly Hills City Hall).

Эффектные архитектурные элементы, которые сделали здание мэрии заметным и узнаваемым (Beverly Hills City Hall).

7. Музей Wolfsonian-FIU в Майами-Бич (штат Флорида)

Wolfsonian-FIU – уникальнейший музей, построенный в стиле средиземноморского возрождения, находится в самом сердце Майами-Бич (штат Флорида).