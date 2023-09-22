Средиземноморское возрождение: 7 образцов редкого стиля архитектуры

Средиземноморское возрождение – это эклектичный стиль, позаимствовавший самые впечатляющие элементы из различных направлений, преимущественно испанской колониальной архитектуры, архитектуры эпохи Возрождения, венецианского готического направления и архитектуры изящных искусств. Его примеры можно увидеть лишь в некоторых регионах Соединенных Штатов и Канады, но от этого он не растворился среди других шедевров, а как раз наоборот, громко заявляет о себе, причем в разных городах он приобретал уникальные черты, которые вряд ли, где еще увидишь.
Средиземноморское возрождение
Архитектура средиземноморского возрождения всегда была направлена на то, чтобы запечатлеть мгновения незабываемой жизни на побережье.
Средиземноморское возрождение — это архитектурный стиль, появившийся в Соединенных Штатах, Канаде и некоторых других странах Северной и Южной Америки в XIX веке. В нем переплелись самые выразительные элементы испанского ренессанса, испанского и французского колониальных стилей, итальянского Возрождения, мавританской архитектуры, венецианской готики и архитектуры изящных искусств. Его популярность пришлась на 1920-1930-х гг. и использовался он при проектировании помпезных дворцов, роскошных вилл на побережье, фешенебельных отелей, на популярных курортах Флориды и Калифорнии, в тот период, когда эти регионы купались в богатстве.
Смешивание различных элементов испанского ренессанса, испанского и французского колониальных стилей, с итальянским Возрождением, мавританской архитектурой, венецианской готикой и архитектурой изящных искусств определило средиземноморскую архитектуру.
Характерные особенности средиземноморского возрождения:
• конструкции имеют прямоугольный план этажей (не более двух, если речь идет о частных виллах);
• массивные основные фасады;
• строгая симметрия;
• оштукатуренные стены, черепичные крыши, преимущественно красного цвета; балконы с изящными балясинами (деревянными или коваными), шарнирные дверные рамы;
• несмотря на помпезный вид фасады не имеют пышного декора, в лучшем случае простые орнаменты, мозаика из керамической плитки или драматичные рельефные детали. Зато наличие благоухающих садов было обязательным атрибутом (если позволял участок).
1. Отель Breakers в Палм-Бич (штат Флорида)
Отель Breakers в Палм-Бич – роскошный образец архитектуры Золотого века Флориды (Палм-Бич, штат Флорида). | Фото: wanderwisdom.com.
Отель Breakers в Палм-Бич – одна из самых великолепных икон Золотого века Флориды. Гранд-отель, открывший свои двери в 1896 году, является потрясающим свидетельством видения его основателя, нефтяного магната Генри Флаглера, который стремился обеспечить богатую элиту Америки достойным местом для отдыха и жизни. Его стремление заметно еще на подходах к отелю, который издалека поражает масштабом и величием архитектуры, характерными для дизайна средиземноморского возрождения. Чего только стоят: внушительный фасад, высокие колонны, со сложной резьбой и замысловатой лепниной; величественная входная группа, обрамленная двумя бронзовыми статуями львов, являющиеся хранителями отеля, оберегающие царство роскоши и наслаждения.
Масштаб и величие архитектуры, поражающей воображение (Палм-Бич, штат Флорида).
Оказавшись внутри, посетителей поражают высокие потолки; сверкающие люстры гигантских размеров; потолок и стены, богато украшенные фресками. Каждый уголок отеля – это произведение искусства, от широких скульптурных лестниц, ведущих на верхние этажи, до уютных и скрытых уголков, где гости могут расслабиться и отдохнуть в тишине и уединении.
Номера и сьюты The Breakers – это настоящий праздник чувств с роскошной мебелью, обилием произведений искусств, роскошным текстилем, элегантными аксессуарами, которые и создают атмосферу изысканной элегантности. Также стоит упомянуть, что не обошлось без бассейна с благоустроенной зоной отдыха, частного пляжа с чистейшими песком и водой и пышной парковой зоны.
Роскошь и гламур встречают гостей вот уже более 100 лет. (Палм-Бич, штат Флорида).
Примечательно: За всю историю существования в отеле останавливалось бесчисленное количество знаменитостей, от президентов и членов королевской семьи до голливудских звезд и бизнес-магнатов. Хотя не только этим прославился гранд-отель The Breakers. Во время Второй мировой войны его роскошные апартаменты использовались в качестве учебного центра для военно-воздушных сил армии США, а на территории были построены еще и казармы, которые частично сохранились, как напоминание об этом историческом событии.
2. Здание мэрии Пасадены (штат Калифорния)
Каждый прохожий и посетитель Pasadena City Hall погружается в богатую культуру и историю Пасадены (штат Калифорния). | Фото: dostoprimechatelnosti-online.ru.
Мэрия Пасадены (Pasadena City Hall) – яркий шедевр архитектуры средиземноморского возрождения, который был неотъемлемой частью гражданской жизни города с момента ее постройки в 1927 году. Спроектированное известным архитектором Бертрамом Гудхью, здание администрации является свидетельством мастерства зодчих ушедшей эпохи. Величественный фасад здания с его. Устремляющейся ввысь колокольней и богато украшенными арками, в которых угадывается элегантность испанского Возрождения, кремово-белая керамическая плитка, приобретающая разные цвета под ярким калифорнийским солнцем – все это, придает зданию неподвластное времени качество и задает стиль.
В Pasadena City Hall имеется собственный внутренний дворик, оформленный в лучших традициях итальянской виллы (штат Калифорния).
Интерьер исторического здания ратуши не менее впечатляет своей широкой мраморной лестницей, ведущей на верхние этажи, и центральным двором, который является спокойным оазисом в самом центре города. Вестибюль украшен фресками художника и иллюстратора Дина Корнуэлла, по которым можно изучать местную историю и историю всей страны. Но этой еще не все захватывающие сюрпризы, посетителей администрации и ее сотрудников встречают богато украшенные залы с «парящим» кессонным потолком, деревянными стульями ручной работы и витражами, которые фильтруют солнечный свет, преображая их в радугу цветов.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что в залах и кабинетах мэрии на протяжении многих лет проходило бесчисленное количество важных мероприятий и встреч, в том числе приведение к присяге президента Барака Обамы в 2009 году.
3. Центр культуры и торговли Snell Arcade в Сент-Питерсберге (штат Флорида)
Snell Arcade практически столетие является важным центром торговли и культуры с богатой историей (Сент-Питерсберг, штат Флорида). | Фото: commons.wikimedia.org.
Snell Arcad — популярная среди туристов и местных жителей достопримечательность Сент-Питерсберга, которая с момента постройки в 1925 году была центром общественной, культурной и коммерческой деятельности города. Спроектированный архитектором Джорджем Фелтемом, комплекс Snell Arcade является прекрасным примером средиземноморской архитектуры, которая продолжает очаровывать посетителей своими изысканными формами, аркадами и арочными входами, богато украшенными балконами, восходящими к Золотому веку архитектурного стиля Флориды. Во всех этих элементах заметно просматривается сочетание испанских колониальных и итальянских ренессансных влияний, с ярко выраженной замысловатой лепниной, элегантным орнаментом из керамической плитки пастельных оттенков, которые отражают историческое значение здания.
Историческое здание Snell Arcade – излюбленное место сбора как местных жителей, так и гостей города (Сент-Питерсберг, штат Флорида).
Со дня открытия Snell Arcade является местом сбора горожан, торговым центром с множеством магазинов, бутиков, галерей и размещением небольших офисов. Центральный атриум Аркады – это оживленный центр деятельности, где под стеклянным потолком проходило бесчисленное количество мероприятий и праздников, от показов мод и художественных выставок до концертов и благотворительных сборов средств. Оригинальные черно-белые шахматные полы атриума, мраморные колонны и богато украшенные кованые перила создают изысканную и неподвластную времени атмосферу, которая доставляет истинное наслаждение любителям утонченной роскоши и эстетики.
4. Особняк Ca' d'Zan на берегу залива Сарасота (штат Флорида)
Ca' d'Zan – это роскошный особняк в стиле средиземноморского возрождения, расположенный на берегу залива Сарасота (штат Флорида).
Ca' d'Zan – это впечатляющий особняк, построенный в 1920-х годах цирковым магнатом Джоном Ринглингом и его женой Мейбл на берегу залива Сарасота. Огромный комплекс считается одним из самых потрясающих примеров роскошной архитектуры для избранных жителей Флориды, которая очаровывает посетителей более столетия. Здание с богато украшенными арками в неомавританском стиле, орнаменты с использованием керамической плитки, замысловатые резные каменные колонны, изящные элементы из кованого железа, высокие дымоходы, которые напоминают о романтике и гламуре итальянского Возрождения и даже куполом, который венчает центральный двор – все это, призвано запечатлеть прекрасные мгновения жизни на побережье.
Особняк Ca' d'Zan – яркий пример архитектуры, удовлетворяющей пристрастия обеспеченных слоев общества Америки (залив Сарасота, штат Флорида).
Интерьеры Ca' d'Zan полностью соответствуют и фасаду здания, и его стилистике. Просторные с высокими потолками комнаты и залы с эффектным декором на стенах, изысканная мебель, коллекции редких произведений искусства, оригинальные аксессуары, сверкающие люстры и потрясающий вид на залив действительно может удовлетворить пожелания состоятельных людей. Стоит отметить, что в этом случае оформлению роскошной парковой зоны уделили особое внимание. К услугам современных посетителей прогулки по парку с благоустроенными аллеями, благоухающими клумбами, ухоженными газонами, где встречаются редкие и экзотические растения со всего мира. Здесь сохранилось множество фонтанов, скульптур, беседок и скамеек. А вот открытая терраса особняка, откуда залив Сарасота особо привлекателен, является излюбленным местом для посетителей.
5. Казино Catalina в Авалоне (штат Калифорния)
Казино Catalina – величественная достопримечательность средиземноморского возрождения и стиля ар-деко (Авалон, штат Калифорния). | Фото: visitcatalinaisland.com.
Один из игровых залов казино Catalina (Авалон, штат Калифорния). | Фото: visitcatalinaisland.com.
Казино Catalina, расположенное на прекрасном острове Санта-Каталина у побережья Калифорнии, является одним из легендарных образцов средиземноморского возрождения и стиля ар-деко. Построенное в 1929 году Уильямом Ригли-младшим – знаменитым магнатом, сколотившем огромное состояние на жевательной резинке, казино Catalina является настоящим шедевром архитектуры и гламурного дизайна, который очаровывает посетителей уже почти столетие.
Огромный бальный зал казино Catalina является самым большим круглым залом в мире (Авалон, штат Калифорния).
Здание отличается потрясающим масштабом фасада, круглой формой, элегантными линиями, изгибами и замысловатыми деталями, характерными для стиля ар-деко. А вот яркие белые стены здания и красочные акценты придают ему уникальное ощущение энергии и жизненной силы, которое идеально подходит для окружающего островного пейзажа.
Кстати сказать, казино Catalina может похвастаться бальным залом, который является самым большим круглым бальным залом в мире. В его оформлении сочетаются самые эффектные детали стиля ар-деко и средиземноморского возрождения, нарочито подчеркнутыми «парящим» потолком, сверкающими люстрами и рисунком солнечных лучей на танцполе, который исходит от центральной сцены.
6. Здание мэрии Беверли-Хиллз (штат Калифорния)
Beverly Hills City Hall – узнаваемый архитектурный комплекс, являющийся особенным шедевром и истинным свидетельством гламура элитного района Лос-Анджелеса.
Здание мэрии Беверли-Хиллз (Beverly Hills City Hall) — великолепное здание, являющееся архитектурным шедевром и истинным свидетельством гламура самого знаменитого элитного района Лос-Анджелеса, который давно стал отдельным округом. Величественный фасад с замысловатыми деталями, демонстрирующими уникальное сочетание изысканности и стиля города; эффектная башня, привлекающая внимание со всех сторон, яркие белые стены здания и красочные акценты, придающие ему ощущение энергии и жизненной силы, открытая терраса на крыше, из которой открывается потрясающий вид на окружающие холмы и каньоны – все это идеально подходит для яркого и праздничного характера города.
Прекрасный сад стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей элитного района (Beverly Hills City Hall).
Нужно отметить, что на большой территории, выделенной под строительство мэрии, имеется роскошный сад с ухоженными газонами, благоухающими, яркими цветами, очаровательными фонтанами и впечатляющими аркадами. Образовавшийся тихий оазис в самом центре города, является излюбленным местом отдыха как местных жителей, так и его гостей.
Эффектные архитектурные элементы, которые сделали здание мэрии заметным и узнаваемым (Beverly Hills City Hall).
Внутри мэрия Беверли-Хиллз впечатляет парадным вестибюлем, украшенным причудливой резьбой, красочными фресками и сверкающими люстрами, напоминающими о гламуре и элегантности Золотого века Голливуда. Зал большого совета здания является еще одной изюминкой, с его «парящим» потолком, ярким освещением и богато задекорированными стенами и потолком, которые делают его одним из самых красивых залов в городе.
7. Музей Wolfsonian-FIU в Майами-Бич (штат Флорида)
Wolfsonian-FIU – уникальнейший музей, построенный в стиле средиземноморского возрождения, находится в самом сердце Майами-Бич (штат Флорида).
Здание имеет неожиданный фасад со смелыми геометрическими формами, строгими линиями и яркими цветами, характерными для этого типа архитектуры, даже несмотря на то, что он имеет весьма специфическое оформление, лишенное привычных арочных окон и полуоткрытых террас. В музее хранится обширная коллекция из более чем 180 тыс. экспонатов, охватывающих широкий спектр средств массовой информации, включая мебель, керамику, стекло, металлоконструкции, текстиль и многое другое. Галереи музея предусматривают тематическое расположение, постоянные его выставки посвящены таким темам, как реклама, пропаганда, технологии и промышленный дизайн.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии