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Выращивание вешенок в домашних условиях

Вырастите грибы в домашних условиях — это совсем не сложно! Зато вы всегда будете со свежими вешенками.

Выращивание вешенок в домашних условиях

Сначала подготовьте солому — именно на ней и будут расти грибы.

Выращивание вешенок в домашних условиях

Переложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, под крышкой на среднем огне кипятите полчаса. Затем выньте солому, остудите, дождитесь, пока лишняя вода уйдёт.

Выращивание вешенок в домашних условиях

В большой пластиковой бутылке (минимум 5 л) сделайте отверстия. Обрежьте дно (или горловину).

Выращивание вешенок в домашних условиях

Слоями укладывайте солому и пересыпайте её мицелием.

Выращивание вешенок в домашних условиях

Затем склейте дно обратно. Увлажняйте раз в день бутылки из пульверизатора.

Выращивание вешенок в домашних условиях

Через 15 дней уже будут появляться первые грибочки.

Выращивание вешенок в домашних условиях

Дайте им вырасти и уже потом собирайте урожай.

Выращивание вешенок в домашних условиях

Таким образом, можно выращивать грибы круглый год!

Выращивание вешенок в домашних условиях

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выращиваниеВешенки
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