Вырастите грибы в домашних условиях — это совсем не сложно! Зато вы всегда будете со свежими вешенками.
Сначала подготовьте солому — именно на ней и будут расти грибы.
Переложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, под крышкой на среднем огне кипятите полчаса. Затем выньте солому, остудите, дождитесь, пока лишняя вода уйдёт.
В большой пластиковой бутылке (минимум 5 л) сделайте отверстия. Обрежьте дно (или горловину).
Слоями укладывайте солому и пересыпайте её мицелием.
Затем склейте дно обратно. Увлажняйте раз в день бутылки из пульверизатора.
Через 15 дней уже будут появляться первые грибочки.
Дайте им вырасти и уже потом собирайте урожай.
Таким образом, можно выращивать грибы круглый год!
Выращивание вешенок в домашних условиях
Вырастите грибы в домашних условиях — это совсем не сложно! Зато вы всегда будете со свежими вешенками.
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