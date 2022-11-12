Выращивание вешенок в домашних условиях

Вырастите грибы в домашних условиях — это совсем не сложно! Зато вы всегда будете со свежими вешенками.







Сначала подготовьте солому — именно на ней и будут расти грибы.







Переложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, под крышкой на среднем огне кипятите полчаса. Затем выньте солому, остудите, дождитесь, пока лишняя вода уйдёт.







В большой пластиковой бутылке (минимум 5 л) сделайте отверстия. Обрежьте дно (или горловину).







Слоями укладывайте солому и пересыпайте её мицелием.







Затем склейте дно обратно. Увлажняйте раз в день бутылки из пульверизатора.







Через 15 дней уже будут появляться первые грибочки.







Дайте им вырасти и уже потом собирайте урожай.







Таким образом, можно выращивать грибы круглый год!



