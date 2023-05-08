ТОП-10 самых вкусных десертов мира

В последнее время всю большую популярность набирают так называемые гастрономические туры, в рамках которых туристов знакомят с вкуснейшей кухней той страны, которую они посещают. Сегодня мы подготовили наш собственный гастрономический тур по разным странам мира, где расскажем, какие десерты считаются самыми вкусными.







Пудинг “Замок”, Англия



Что отличает этот пудинг от других, так это топпинг — клубничный джем, который стекает по бокам.







Каштановые кинтоны, Япония



Основой для них является каштан с добавлением сладкого картофеля, сахара, сладкого соуса и уксуса. Для приготовления конфет подходят лишь каштаны сорта, который можно найти исключительного в Японии и Южной Корее.







Гулабджамун, Индия



Сладкие шарики из сухого молока в сиропе.







Тирамису, Италия



В состав входят следующие ингредиенты: сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком.







Сопапийяс, США



Своеобразные жареные плюшечки, которые нужно обмакивать в масло. Этому десерту недавно исполнилось 200 лет.







Торт Павлова, Австралия и Новая Зеландия



Изготавливается из безе, взбитых сливок, верхний слой — из ягод или кусочков тропических фруктов.







Фруктовый салат, Центральная Африка



В Африке нет никакого четкого состава для этого салата, но чаще всего в него входит арбуз, без которого ни один фруктовый салат не будет считаться завершенным.







Чуррос, Испания



Сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды или просто круглая в сечении.







Пахлава, Турция



Популярное кондитерское изделие из слоёного теста с орехами в сиропе.







Миндальное печенье, Китай



Иногда это печенье подается как десерт после сытной китайской трапезы, например, поросенка или лобстера.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





