15 ужасных рекламных кампаний, в существование которых трудно поверить

Реклама должна быть запоминающейся независимо от того, что нужно продать. Компании ежегодно тратят миллиарды долларов на промоушен, призванный «цеплять» целевую аудиторию, быть информативным, продвигать бренд и делать его узнаваемым. Но все чаще мы становимся свидетелями того, как попытки выделиться из толпы конкурентов приводят к появлению рекламных кампаний, которые вызывают только раздражение и стыд.



15 жалких пародий на маркетинг, о которых далее пойдет речь, оставили темное пятно на репутации тех, кто был причастен к их созданию, снизили объемы продаж и заставили Дона Дрейпера перевернуться в гробу.









Сексистский слоган Dockers «Пора надеть штаны»

Реклама Sony Playstation 3 с жутким младенцем

Призыв McDonald’s к совокуплению с гамбургером

Реклама Earthbound «Потри и понюхай»

Ролик Macintosh, демонстрирующий массовый суицид

Исполнительный директор LifeLock и реклама с его номером социального страхования

Dr. Pepper — напиток «не для женщин»

Ребрендинг соуса Miracle Whip: хипстерский майонез

JC Penny и случайное использование образа Гитлера

Жертва террористов в рекламной кампании матрасов

Кампания «Все формы и размеры» Levi’s с изображением только стройных девушек

Malaysia Airlines и напоминание о смерти

Некорректная надпись на этикетке Bud Light

Renault и слово на букву N

Гомофобная реклама Flora