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Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза

Время от времени следует чистить бачок унитаза, так как там скапливается известковый налёт и грязь, из-за чего может появиться неприятный запах.
Также сам унитаз со временем загрязнится. Однако всего за 10 минут можно полностью удалить всю грязь!

Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза

Перекройте воду. После этого нажмите на слив, чтобы вода ушла из бачка в унитаз. В большую миску налейте 500 мл столового уксуса 9 %.

Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза

Насыпьте 3 ст. соды.

Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза

Когда реакция пройдёт, долейте ещё 1,5 л воды.

Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза

Перелейте в пустой бачок унитаза. Раствор должен полностью покрывать загрязнённые стенки бачка. Если не хватает, долейте воды. Оставьте на 10 минут.

Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза

Затем слейте раствор в унитаз, а стенки бачка протрите губкой — грязь моментально отойдёт. Теперь бачок будто новенький!

Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза
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