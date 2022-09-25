Как быстро убрать известковый налёт в бачке унитаза

Время от времени следует чистить бачок унитаза, так как там скапливается известковый налёт и грязь, из-за чего может появиться неприятный запах.

Также сам унитаз со временем загрязнится. Однако всего за 10 минут можно полностью удалить всю грязь!







Перекройте воду. После этого нажмите на слив, чтобы вода ушла из бачка в унитаз. В большую миску налейте 500 мл столового уксуса 9 %.







Насыпьте 3 ст. соды.







Когда реакция пройдёт, долейте ещё 1,5 л воды.







Перелейте в пустой бачок унитаза. Раствор должен полностью покрывать загрязнённые стенки бачка. Если не хватает, долейте воды. Оставьте на 10 минут.







Затем слейте раствор в унитаз, а стенки бачка протрите губкой — грязь моментально отойдёт. Теперь бачок будто новенький!





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