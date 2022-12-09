Когда Европа уйдет под воду

Раньше границы Европы были совсем другими. Там, где сегодня плещется море, были пастбища и леса, там жили люди и зимовали птицы. Глобальные климатические процессы угрожают населению Европы и сегодня, вызывая наводнения и другие природные катаклизмы.
Доггерленд: Европа под океаном
Сегодня Европа бьет тревогу: глобальное потепление, таяние ледников, увеличение уровня мирового океана – проблемы, которые в скором времени коснутся каждого. Знаменитая Пизанская башня в Италии исчезнет в морских водах, а теплый воздух усилит турбулентность над Атлантикой. Однако, серьезные климатические изменения кардинально влияли на жизнь людей и прежде. Вспоминая невзгоды прошлого, нужно учиться у истории.
Первый тревожный сигнал от природы прозвучал в Европе еще в 6500 году до нашей эры – именно тогда началось глобальное таяние ледников. Восемь тысяч лет назад Британские острова были соединены с материком землей, названной впоследствии археологами Доггерленд – землей рыбаков.
Исследования Доггерленда начались с найденных в 1931 году рыболовным траулером доисторических гарпунов и амуниции. Как выяснилось, в древности уровень моря близ Европы был на 120 метров ниже сегодняшнего, таким образом, в эпоху мезолита на территориях, на которых находятся современные Ла-Манш и Северное море, проживали люди.
Доггерленд соединял территории современных Великобритании, Дании и Нидерландов. Данная область представляла собой земли, покрытые тундрой, с лагунами и болотами, богатые птицей и рыбой.
Согласно распространенной теории, из-за таяния ледников Доггерленд был затоплен Северным морем, и Британия стала отрезанной от материковой части Европы примерно 8500 лет назад. Однако на месте былой земли рыбаков остался небольшой остров, постепенно погружавшийся в воду. Другая гипотеза предполагает, что Доггерленд был затоплен масштабными цунами, которые возникли из-за оползней подводного грунта в Норвегии, так называемой Стурегга. Так или иначе, Британия стала отделенной от континента, как географически, так и культурно, что привело к возникновению специфических традиций и иному пути развития.
Черноморский всемирный потоп
Спустя тысячу лет произошло еще одно масштабное затопление территории Европы – на этот раз на востоке. Около 5600 года до н.э. Черное море находилось в гораздо более скромных границах, нежели сейчас. По теории американских геологов Раймана и Питмана, Черное море ранее было пресноводным озером, но затем, из-за землетрясений, замкнутое прежде Средиземное море соединилось с Черным, которое стало быстро наполняться соленой морской водой.
Уровень Черного моря поднялся на 140 метров – в то же время возникло Азовское море, а вместо современного Босфорского пролива лился нескончаемый гигантский водопад, в 200 раз превосходящий по объему пропускаемой воды Ниагарский.
Конечно же, увеличение объема Черного моря в 1.5 раза привело к немедленному затоплению огромной прибрежной зоны. Возможно, что именно это событие послужило основой для бытующего во многих культурах мифа о всемирном потопе. Некоторые историки также связывают платоновский рассказ об Атлантиде с разливом Черного моря. В любом случае, черноморский потоп вызвал полномасштабное переселение народов.
Несмотря на критику данной теории, знаменитый маринолог Баллард в 2000 году подтвердил догадки геологов, исследовав древние береговые линии Черного моря. С помощью радиоуглеродного анализа моллюсков и исследования изменений в осадочных породах и видах водных растений, ученые пришли к выводу, что примерно 7500 тысяч лет назад Черное море было абсолютно пресным.
Климатические изменения в средневековой Европе
После потепления римской эпохи в Европу приходит затяжная зима, которая называется учеными климатическим пессимумом эпохи Великого переселения народов. Начавшись примерно в III-IV веке нашей эры, пессимум продолжался до середины VIII. Зимы стали более холодными, увеличилась влажность воздуха, рост ледников ускорился настолько, что даже некоторые прежде безупречные римские дороги оказались частично заблокированы. Общая среднегодовая температура понизилась на 1.5 градуса относительно современной. Постепенное похолодание пессимум привело в 535-536 годах к всемирной холодной аномалии.
Похолодание в 535-536 гг. было самым значительным за последние две тысячи лет. Из-за извержения тропических вулканов прозрачность атмосферы резко понизилась, что привело к резкому похолоданию.
Вот что писал средневековый историк: «И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть».
Одновременно с этим началась эпидемия чумы, унесшая жизни сотен тысяч людей, а похолодание повлекло за собой цепную реакцию – снизился урожай, начался голод, население голодных регионов начало мигрировать, что привело к военным столкновениям.
После событий 536 года погода в Европе не улучшилась мгновенно. В Италии были частыми наводнения, на побережье Северного моря и в Англии море затопило часть суши, во Франции начались сильнейшие ливни и наводнения. Голод, влажный климат и непривычно холодные зимы приводят к тому, что в Центральной Европе в VIII-IX веках распространяется проказа. Из-за резкой смены климата и войн население Европы сокращается в два раза – с 20 до 10 миллионов человек. Голод и болезни заставили жителей городов и сел в северных Альпах покинуть свои дома, а новые поселения, согласно археологическим данным, утратили связь с предыдущей культурой.
Историки считают, что именно пессимуму мы обязаны такому историческому явлению, как Великое переселение народов. Быстрый прирост населения в эпоху римского потепления сменился резким похолоданием и заставил народы искать новые земли для расселения.
Малый ледниковый период
После эпохи переселения народов в Европе X века вновь наступает потепление, длящееся примерно триста лет. Однако в начале XIV века течение теплого Гольфстрима замедляется, что приводит к настоящей экологической катастрофе – начинаются необычайно сильные дожди, зимы становятся суровыми, что приводит к вымерзанию садов и гибели урожаев сельскохозяйственных культур.
Фруктовые деревья полностью вымерзли в Англии, Шотландии, севере Франции и Германии. В Германии и Шотландии вымерзли все виноградники, что привело к прекращению традиции виноделия. В Италии начал выпадать снег, а сильные заморозки привели к массовому голоду. Средневековые легенды повествуют о том, что в Англии XIV века из-за дождей и штормов полностью скрываются под водой два мифических острова. В России процесс похолодания отразился в нетипично дождливых годах.
Ученые склонны называть этот период, продолжавшийся с XIV по XIX век малым ледниковым периодом, так как среднегодовая температура в это время была самой низкой за две тысячи лет. Несмотря на то, что температура в конце XIV века начинается повышаться, ледниковый период на том не закончился. Снегопады и заморозки продолжались, хотя голод, связанный с маленьким урожаем, уже прекратился.
Заснеженная Центральная Европа стала обычным явлением, а в Гренландии начали наступать ледники, в регионе установилась вечная мерзлота. Некоторые исследователи связывают небольшое потепление, характерное для XV-XVI веков с тем, что максимальная солнечная активность того времени компенсировала замедление Гольфстрима, подняв среднегодовую температуру.
Однако самым холодным временем малого ледникового периода стал третий этап похолодания – солнечная активность резко уменьшилась, что привело к исчезновению викингов с Гренландии, покрытию даже южных морей льдами. Резкая смена температуры позволила людям свободно кататься по Темзе, Дунаю и Москве-реке. В Париже, Берлине и Лондоне обычными стали метели и снегопады, пурга и заносы. Этот период стал самым холодным в новейшей истории Европы, но в XIX веке температуры постепенно стали расти, и сегодня мир находится в фазе естественного потепления, в состоянии выхода из малого ледникового периода, как думают некоторые исследователи.
Потому неудивительно, что во многих крупных городах Европы, к примеру, в Праге, случаются неожиданные наводнения, а среднегодовая температура в мире неуклонно растет. Согласно теории климатологов, вскоре должен последовать климатический оптимум, которые вернет мир в климатическое состояние X века.
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