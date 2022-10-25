Как застраховать ипотечную квартиру

Многие люди решают свои жилищные проблемы с помощью ипотеки. Однако чтобы ее оформить следует соблюсти ряд формальностей. Среди них страховка квартиры для ипотеки. О ней далее речь пойдет более подробно.

Для чего страхуют недвижимость

В первую очередь такое требование выдвигается законодательством. Страховка оформляется с момента получения права собственности на квартиру. Однако есть и другие выгоды от приобретения полиса. Так, страховка может спасти на случай если с заемщиком что-то случится и он не сможет исправно платить по кредиту.

Кроме того появляется возможность сэкономить. Ведь по застрахованной ипотеке процентная ставка меньше.

Страхование осуществляется по двум направлениям. Во-первых, это жизнь и здоровье заемщика. Страховыми случаями является наступление инвалидности I или II групп, а также смерть гражданина.

Во-вторых, это непосредственно недвижимость и те неприятности, которые с ней могут произойти (пожар, затопление от соседей, стихийные бедствия и другие непредвиденные ситуации).

Плюсы покупки страховки в банке

Весь процесс проходит в режиме онлайн. При этом нет необходимости посещать офис или проводить проверку здоровья. Все оформляется дистанционно с получением полиса по электронной почте.

Среди других выгод стоит отметить:

экономию до 30% на расходах;

услуги персонального менеджера, который поможет решить организационные и технические проблемы;

поддержку в режиме 24/7.

Далее его без проблем можно передать кредитору.

Если ипотека погашается досрочно, то неиспользованную часть денег за страховку можно вернуть. Для этого достаточно написать заявление в электронном виде с приложением доказательств от банка о закрытии кредита.

Как приобрести полис?

Его стоимость можно просчитать на сайте в режиме онлайн. Для этого предусмотрен специальный калькулятор.

Основной процесс состоит из нескольких этапов. Вначале оставляется заявка на сайте или в чате мобильного приложения. Указываются паспортные данные и реквизиты кредитного договора. После этого последует обратная связь от оператора с уточнением основных деталей.

Оплата полиса осуществляется с помощью банковской карты. После этого его электронная версия приходит на почту. Дальше документ отправляется или передается кредитору.

Обычно страховка покупается и оплачивается на год. После этого при необходимости действие полиса пролонгируется еще на год.

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