Почему бртуч считается самым полезным фастфудом

В Армении довольно трепетно относятся к хлебу как к таковому и особенно к лавашу. Настолько трепетно, что включили его в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



В переводе с армянского труднопроизносимое с первого раза слово «бртуч» буквально означает «завернутый». Блюдо представляет собой армянский свертыш, состоящий из тонкого лаваша, в который заворачивается начинка из запеченного мяса, свежих овощей, сыра и зелени. Заправляется все это оригинальным соусом на основе простокваши — он особенно понравится тем, кто скрупулезно ведет счет «съеденным» за день калориям.







История происхождения бртуча корнями уходит в далекое прошлое. Это блюдо готовят в Армении вот уже несколько тысячелетий. Охотники, войны, пастухи, странники и монахи ─ все, кто на долгие месяцы покидал дом, брали его с собой в дорогу. В тонколистный лаваш обычно заворачивали сыр и свежую зелень. В армянских семьях матери часто давали бртуч своим детям для быстрого и сытного перекуса.



Лепешка

Начинка

Заправка

Готовим бртуч дома:

Ингредиенты:

Приготовление:

Подача