Рассказываем, как часто стоит стирать текстиль и как это влияет на наш настрой перед новым сезоном года.







С приходом нового сезона года — особенно, лета — каждый из нас стремится привнести в свой дом что-то новое, освежающее, наполненное легкостью и позитивом. Изменение текстиля, в частности штор, позволяет быстро и существенно преобразить интерьер, не прибегая к капитальному ремонту. Шторы играют ключевую роль в создании атмосферы комнаты: они защищают от яркого солнца, обеспечивая комфорт и прохладу в жаркие дни, а также являются значимым элементом декора. Но чтобы к следующему сезону года они сохраняли свой вид, а также защищали от пыли, ветра и солнца, за ними необходимо ухаживать. Рассказываем, как подобрать новый текстиль, как часто его стирать, и почему это может значительно повлиять на то, с каким настроением вы будете просыпаться в следующие несколько месяцев.



Частоту стирки штор определяют различные факторы:

Как часто нужно стирать шторы?

Тренды домашнего интерьера 2024

Как правильно сочетать шторы с другими элементами интерьера

Тип ткани штор. Некоторые материалы притягивают грязь и пыль сильнее других. Тяжелые портьерные ткани и бархат требуют реже чистки, чем легкие и прозрачные шторы.Расположение окон. Шторы на окнах, выходящих на загруженные улицы или промышленные зоны, будут загрязняться быстрее.Общая пыльность помещения. В домах где есть камин или часто используемая кухня с высокой жирообразующей способностью воздух может быть более загруженным пылью.Домашние животные. Шерсть и перхоть животных могут оседать на тканях, что делает более частую стирку необходимой.Легкие и прозрачные шторы следует стирать раз в 3-6 месяцев. Блэкауты и портьеры можно очищать реже — раз в 6-12 месяцев. Однако если вы живете в условиях повышенной пыльности или у вас есть домашние животные, возможно потребуются более частые процедуры.Занавески играют значительную роль в поддержании качества воздуха в помещении. Загрязнения, которые накапливаются на ткани, могут способствовать распространению аллергенов и ухудшению микроклимата в доме. Поэтому регулярная стирка штор является важной частью домашнего ухода.Основные критерии выбора шторЦветовая палитра: выбирайте шторы светлых оттенков — белого, бежевого или пастельных цветов. Они не только помогут создать ощущение прохлады в жаркий период, но и добавят свежести и воздушности интерьеру;Материалы: предпочтительны натуральные ткани — лен, хлопок или шелк. Эти материалы прекрасно пропускают свет и воздух, обеспечивая оптимальный климат в помещении;Фактура: легкие и тонкие ткани смотрятся более изящно и поэтично. В то же время можно сочетать прозрачные тюли с более плотными занавесками для регулирования уровня освещенности.Эко-стиль: используйте зеленые растительные узоры или имитацию натуральных текстур. Это добавит вашему интерьеру свежести и наполнит его энергией природы;Минимализм: для любителей чистых линий подойдут однотонные шторы без излишних деталей. Это создает ощущение порядка и пространства;Бохо и этника: яркие узоры и многослойность подчеркнут индивидуальность вашего жилья.Для маленьких комнат предпочтительны легкие тюли или занавески из осветленной ткани;В больших комнатах можно использовать сочетание нескольких видов текстиля для зонирования пространства.Согласуйте цвет штор с общей цветовой гаммой комнаты или используйте контрастные акценты;Обратите внимание на фактуру текстиля — она должна быть созвучна другим материалам в помещении;Не забывайте про аксессуары: подхваты для штор, кисточки или декоративные подвески добавят изюминку.Новый легкий текстиль способствует поддержанию прохладного климата в жаркое время года и служит изящным элементом декора помещения. Выбирать шторы к лету — это значит задуматься о функциональности без ущерба эстетике, чтобы ваш дом был не только красивым, но и комфортным для жизни.