История любви королевы Виктории и слуги

Всем известно, что британская монархия лучше, чем КГБ, скрывает свои скандалы и уничтожает доказательства. Но там, где есть секреты, всегда таятся сыщики (особенно если дело касается королевской семьи). Дети королевы Виктории сделали всё возможное, чтобы скрыть информацию о её личной жизни, особенно об отношениях королевы со слугой Абдулом Каримом.







Все записи о молодом «мунши» (учителе), как его называла Виктория, предположительно были уничтожены родственниками королевы, однако обнаруженный в 2010 году дневник Абдула пролил свет на сложные взаимоотношения, позволяющие думать, что эти двое были больше, чем друзьями. Неужели королева действительно питала страсть к мужчине на 40 лет младше себя? Или же эти отношения были призваны лишь заполнить пустоту одиночества?







На Золотой юбилей королевы Виктории, 50-летие её правления, были приглашены 50 королевских особ. Двое из присутствующих были индийскими принцами, и специально для них королева выписала двух слуг индийского происхождения. Один из них, Абдул, мгновенно очаровал Викторию и в последующие годы из слуги превратился во влиятельного советника королевы и стал главной темой придворных скандалов.







Абдулу было всего 24, когда он прибыл в Англию.

Его тяготил низкий социальный статус, и до встречи с Индийской императрицей, королевой Викторией, он собирался вернуться в Индию. Поражённая молодым индийцем, Виктория подняла его статус, сделав своим учителем языка урду. Он пристрастил королеву к карри и научил писать на урду, она даже прощала ему кальян, который его отец курил прямо во дворце. Королева Виктория просто бредила Индией.В то же время королевский двор отказывался принять Абдула. Он был мусульманином, простым слугой и всё же был ближе к королеве, чем любой другой из её окружения. Будучи старше Абдула на четыре десятка лет, королева брала его с собой во все свои поездки и относилась к нему, как к близкому другу. Все вокруг считали, что она лишилась рассудка или же очень старалась убедить всех, что это так. Но Виктория всячески защищала своего протеже, и даже подарила ему хороший участок земли в Индии.Позже королева и её слуга подлили масла в огонь, проведя вместе ночь в одном из загородных домов Виктории, где до этого она оставалась наедине лишь с мужем Альбертом. Большинство историков считают романтическую связь между ними маловероятной, но, несомненно, отношения у них были особенными. Абдул компенсировал королеве нехватку мужского внимания , принимая участие в её жизни и обучая её.Благодаря презрению королевской семьи к индийскому слуге, вся переписка между Викторией и Абдулом была практически полностью уничтожена после её смерти. Сохранились лишь несколько сувениров, которыми друзья обменялись между собой. В личных записках королевы слова «Абдул учил королеву» были написаны на языке урду. Также он научил Викторию писать «Ты будешь очень скучать по мунши» и «Держи меня крепко». На урду Виктория подписывала свои письма к Абдулу: «любящая мать». Подробности их отношений, возможно, навсегда останутся скрытыми на страницах дневников, но их увлечение друг другом прекрасно показано в кинофильме «Виктория и Абдул», который скоро выйдет на экраны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)