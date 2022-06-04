История любви королевы Виктории и слуги

Всем известно, что британская монархия лучше, чем КГБ, скрывает свои скандалы и уничтожает доказательства. Но там, где есть секреты, всегда таятся сыщики (особенно если дело касается королевской семьи). Дети королевы Виктории сделали всё возможное, чтобы скрыть информацию о её личной жизни, особенно об отношениях королевы со слугой Абдулом Каримом.
Все записи о молодом «мунши» (учителе), как его называла Виктория, предположительно были уничтожены родственниками королевы, однако обнаруженный в 2010 году дневник Абдула пролил свет на сложные взаимоотношения, позволяющие думать, что эти двое были больше, чем друзьями. Неужели королева действительно питала страсть к мужчине на 40 лет младше себя? Или же эти отношения были призваны лишь заполнить пустоту одиночества?
На Золотой юбилей королевы Виктории, 50-летие её правления, были приглашены 50 королевских особ. Двое из присутствующих были индийскими принцами, и специально для них королева выписала двух слуг индийского происхождения. Один из них, Абдул, мгновенно очаровал Викторию и в последующие годы из слуги превратился во влиятельного советника королевы и стал главной темой придворных скандалов.
Абдулу было всего 24, когда он прибыл в Англию.
В то же время королевский двор отказывался принять Абдула. Он был мусульманином, простым слугой и всё же был ближе к королеве, чем любой другой из её окружения. Будучи старше Абдула на четыре десятка лет, королева брала его с собой во все свои поездки и относилась к нему, как к близкому другу. Все вокруг считали, что она лишилась рассудка или же очень старалась убедить всех, что это так. Но Виктория всячески защищала своего протеже, и даже подарила ему хороший участок земли в Индии.
Позже королева и её слуга подлили масла в огонь, проведя вместе ночь в одном из загородных домов Виктории, где до этого она оставалась наедине лишь с мужем Альбертом. Большинство историков считают романтическую связь между ними маловероятной, но, несомненно, отношения у них были особенными. Абдул компенсировал королеве нехватку мужского внимания, принимая участие в её жизни и обучая её.
Благодаря презрению королевской семьи к индийскому слуге, вся переписка между Викторией и Абдулом была практически полностью уничтожена после её смерти. Сохранились лишь несколько сувениров, которыми друзья обменялись между собой. В личных записках королевы слова «Абдул учил королеву» были написаны на языке урду. Также он научил Викторию писать «Ты будешь очень скучать по мунши» и «Держи меня крепко». На урду Виктория подписывала свои письма к Абдулу: «любящая мать». Подробности их отношений, возможно, навсегда останутся скрытыми на страницах дневников, но их увлечение друг другом прекрасно показано в кинофильме «Виктория и Абдул», который скоро выйдет на экраны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии