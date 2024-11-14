На них можно положиться: 9 самых надежных машин на все времена

Каждый год различные авторитетные организации и журналистские издания делают свою исследования, выясняя, какие машины оказались самыми безотказными и преодолели больше километров без серьезных поломок. Еще уровень надежности оценивается по ремонтопригодности и сроке службы узлов при правильном обслуживании.
1. Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC способен проехать 54 тыс. км без поломок/ Фото: dvizhok.su
В ходе исследований TÜV Report внедорожник Mercedes-Benz GLC оказался в списке лидеров по надежности. Если верить результатам ассоциации, кроссовер проехал свыше 54 000 км без единой поломки. И лишь 1,5% от общей массы этих автомобилей сталкивались с какими-либо проблемами. В других случаях пробег без неприятных сюрпризов в процессе эксплуатации еще больше.
Выпуск люксового кроссовера ведется с 2008 года. За свою историю он уже неоднократно модернизировался и становился еще лучше, красивее и функциональнее. В салоне Mercedes-Benz GLC водителя встречает максимальный уровень комфорта и современного дизайна. Также на борту интегрированы передовые системы безопасности, тогда как экстерьер выглядит компактно и аккуратно.
2. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc выпускается с 2017 года/ Фото: ixbt.com
В рейтингах надежности Volkswagen T-Roc занимает почетное место, поскольку ему удается преодолеть не менее 37 000 км пробега с процентом поломок 2,2%. Это весьма неплохой показатель, учитывая соответствие среднему ценовому сегменту.
Автоконцерн VAG выпускает полноприводный Volkswagen T-Roc с 2017 года. За 7-летний период автомобилю удалось стать любимчиком многих автомобилистов не только на европейском рынке, но и в КНР. К слову, с 2020 года в модельной линейке появилась версия T-RocAC7 в кузове кабриолет. Во время пандемии интерес публики к этим автомобилям сильно возрос.
3. Nissan Frontier
Nissan Navara 2010 года/ Фото: wikimedia.org
Не обошлось в подборке и без брутального пикапа из Японии Nissan Frontier. Вряд ли модель пользуется такой популярностью, как другие автомобили японского концерна, поскольку в первое время ее продавали только в странах Северной Америки.
Тем не менее в России машина тоже присутствовала, только под названием Nissan Navara. По поводу уровня безопасности к автомобилю оставались вопросы, а вот в плане надежности никаких нареканий не было. В качестве силовых агрегатов использовались бензиновые и дизельные двигатели.
Объем дизеля составлял 2,5 литра, а запас сил достигал 174 л.с. В свою очередь, бензиновая установка на 4 литра выдавала 265 л.с. мощности. В качестве коробок передач использовалась классическая АКПП или «механика» с весьма устойчивыми к износу узлами.
4. Audi A1
Audi A1 стала одной из самых надежных машин в своем классе/ Фото: drom.ru
Пополняет рейтинг представитель сегмента B среди компактных легковых авто – Audi A1. В свое время машина получила статус одной из самых надежных в своем классе, обогнав большое количество американских и японских конкурентов.
Хэтчбек в трехдверном исполнении обладает компактными габаритами, высоким уровнем комфорта и сдержанным оформлением интерьера. По оценкам TÜV, ему удается проехать 32 000 км без неисправностей. Общее число поломок не превышает 2,9%.
Презентация кроссовера на мировом рынке состоялась в 2010 году, однако даже на территории Германии он долго не мог получить желаемую популярность. А вот по уровню надежности модель сразу показала себя с наилучшей стороны. К тому же в 2014 году линейка расширилась спортивной версией S1.
Владельцам нравится отличная динамика разгона, а также компактные кузовные габариты, что превращает Audi A1 в отличный автомобиль для городской езды. Запарковаться на такой машине намного проще, чем на большом седане или кроссовере.
5. BMW X1
Показатель поломок в BMW X1 достигает не более 15%/ Фото: auto.ru
Следующее место принадлежит еще одному компактному кроссоверу BMW X1 с показателем поломок не больше 15%. Среди отличительных качеств линейки следует выделить спортивное оформление кузова, короткие свесы, а также длинную колесную базу. Еще у модели комфортабельный салон с продуманной эргономикой и богатым бортовым оснащением.
Покупатели BMW X1 обращают внимание на улучшенную проходимость, независимо от текущих погодных условий, причем даже без использования полноприводной платформы. Также машина может похвастаться хорошей вместимостью и сдержанным потреблением топлива. Экстерьер и оформление салона заслуживают высокой оценки.
6. Honda Jazz
Honda Jazz 2018-2019 модельного года/ Фото: hondacarmine.ru
Уровень поломок у Honda Jazz не превышает 16,2%, то есть достаточно низкий. Компактвэн родом из Японии был показан публике в 2001 году и с того времени пережил три больших апгрейда.
Новое поколение получило обтекаемый экстерьер и улучшенные аэродинамические показатели, более вместительный салон с расширенным запасом места в области ног пассажиров, а также новую гибридную платформу e-HEV.
На российском рынке такая модель не продается, но зато в пределах 500 000 рублей на вторичном рынке предлагаются экземпляры прошлых поколений, которые тоже впечатляют своей надежностью и безотказностью.
7. Honda Accord 1990−1993
Honda Accord 1990 года выпуска/ Фото: auto.vercity.com
На седьмом месте находится культовый автомобиль Honda Accord 1990−1993, который принадлежит к четвертому поколению. Именно в этих машинах впервые появилась двухрычажная подвеска на переднеприводных легковушках. Также можно отметить инновационную по меркам того времени систему подруливания для задних колес.
Конкретно этой модели удалось начать завоевать не только местный японский рынок, но и американский. И к слову, Honda Accord вскоре стала наиболее популярной машиной в США, постепенно разваливая местный автопром.
Седан имел только передний привод и бензиновые двигатели мощностью 103-150 л.с. Коробки передач бывали механическими или автоматическими.
8. Toyota RAV4
Toyota RAV4 имеет увеличенный дорожный просвет для езды по бездорожью/ Фото: auto.drom.ru
Перед нами – один из самых продаваемых японских кроссоверов с процентом поломок не более 16,4%. Приставка «4» в названии автомобиля свидетельствует о постоянно работающем полном приводе, что позволяет автомобилю забраться куда угодно. Из-за увеличенного дорожного просвета и короткой базы машина без проблем справляется с передвижением по бездорожью.
Вдобавок здесь присутствуют различные системы безопасности, а на обслуживание уходит около 139 498 рублей в год по оценке «Автологии». В итоге Toyota RAV4 демонстрирует оптимальное сочетание цены, качества и комфорта эксплуатации.
9. Audi TT
Audi TT, маневренный и динамичный/ Фото: allcarz.ru
По уровню надежности немецкие Audi TT находятся среди лидеров. За последний год они выходили из строя реже всего, имея показатель поломок в 12,5% от общего количества. Презентация первой модели состоялась в 1998 году. С того времени спортивное купе часто находится в центре внимания, а на сегодняшний день Audi TT – самый надежный автомобиль в истории.
Купе обладает спортивной посадкой, шикарной динамикой и маневренностью. Также у него выразительный дизайн и улучшенная управляемость. На территории РФ новые Audi TT не продаются, а стоимость подержанных авто на дилерских сайтах варьируется от 1,7 до 3,6 млн рублей.
Среди всех премиальных выпусков Audi TT наиболее доступная в плане обслуживания. Содержание автомобиля сопровождается расходами в 133 тыс. руб. в год, притом что машина остается надежной и с солидным пробегом.
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