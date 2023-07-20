Как приготовить густой сырой малиновый джем

Существует большое количество способов заготовки малины на зиму, однако большинство этих способов подразумевает термическую обработку ягод, из-за чего теряются практически все витамины и полезные вещества.

Именно поэтому отличной идеей станет заготовка сырого малинового джема, который станет отличным дополнением любого завтрака. По вкусу и консистенции сырой малиновый джем напоминает мармелад. Такая заготовка, без сомнения, придется по душе и взрослым и детям.







Для приготовления густого малинового джема необходимо взять сахар и малину в одинаковых пропорциях. Соедините сахар с малиной и оставьте на столе на 1 час. Взбивайте малину с сахаром в течение 3 минут, используя для этого погружной блендер.







Разлейте малину с сахаром по стерилизованным баночкам и плотно закройте крышками. В процессе хранения жидкий джем загустеет, это произойдет благодаря наличию в джеме перебитых косточек, которые при перебивании с сахаром начнут выделять пектин.







Хранить сырой малиновый джем в холодильнике можно целый год.





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