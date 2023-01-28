9 кругов ада по Данте

Красочный путеводитель по кругам ада из «Божественной комедии» Данте Алигьери. Теперь вы убедитесь, что в этом мире еще не все так плохо.надеемся, что никому эти мучения не грозят. Потому что попасть хотя бы в один круг чрезвычайно просто.



1 круг — Лимб

2 круг — Сладострастие

3 круг — Чревоугодие

4 круг — Жадность

5 круг — Гнев и Лень

6 круг — Для еретиков и лжеучителей

7 круг — Для насильников и убийц всех мастей

8 круг — Для обманувших недоверившихся

9 круг — Для отступников и предателей всех сортов