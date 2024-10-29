Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева
Всесоюзный сатирический журнал «Крокодил» начал выходить в 1922 году и просуществовал всю советскую эпоху. У многих сохранились ещё подшивки того, старого «Крокодила», наполненного фельетонами и смешными картинками на злобу дня.
Работы одного из самых знаменитых крокодиловских иллюстраторов предлагаем сегодня к просмотру.
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