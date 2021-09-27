Как выбирать мужской костюм, чтобы выглядеть стильно, а не подобием офисного планктона

Некоторые люди думают, что костюм делает человека скучным, но это в корне неверно. В Средневековье мужчины носили доспехи, в которых выглядели солидно, уверенно. Эти времена давно канули в лету. Теперь доспехом двадцать первого века является костюм. Он представляет вас, добавляет твердости и мужественности. Но как же выбрать мужской костюм, чтобы не выглядеть уставшим офисным планктоном, а быть современным и стильным как Джеймс Бонд?
1. Уместность
Перед тем, как выбрать костюм стоит рассмотреть его назначение. В идеале он должен подходить конкретному мероприятию. Например, на деловую встречу будет неуместно пойти во фраке. Еще стоит помнить, что за хороший костюм придется заплатить приличные деньги. Но это нужно рассматривать, как инвестицию в себя. Не надо дешевить, ведь хороший костюм прослужит долгие годы. Для того, чтобы ощутить разницу между хорошей и плохой вещи есть один простой метод. Зайдите в дорогой магазин и примеряйте костюм. Почувствуйте, как он сидит и оцените качество ткани. Так у вас появится ориентир при выборе мужского костюма.
Дорогой костюм | Фото: modniy-style.ru
2. Единый стиль
Самое важное правило: не покупайте пиджак отдельно от брюк. Ведь эти вещи не просто должны попадать в общий стиль, но и быть из одной ткани. Да, можно носить пиджак с джинсами, но это будет выглядеть как обыденный образ и никак не выделит вас. А разного фасона вещи смотрятся глупо, как на картинке ниже.
Не покупайте пиджак отдельно от брюк | Фото: relax.by
3. Ткань
Ткань, из которой состоит костюм, тоже должна быть уместной. Например, костюм из велюра подойдет для модной вечеринки, но не для работы. Еще грубая ткань делает внешний вид более небрежным. В тоже время не бойтесь экспериментировать. Ведь костюм может быть в полоску или с другим узором.
Не бойтесь экспериментировать ¦ Фото: prom.ua
4. Размер
Костюм должен сидеть идеально. Да, очевидное правило. Оно тоже относится к важным. Ведь бывает ситуация, что на костюм хорошая скидка, но размер больше вашего. Покупайте и несите в ателье. Ведь эта одежда делает вас стройнее. В идеальном пиджаке плечи будут выглядеть шире, а талия уже.
Эта одежда делает вас мужественней | Фото: pinterest.es
5. Брюки
Брюки в костюме не должны вас сильно облегать. Вы же все-таки не аквалангист, чтобы ходить в полностью обтягивающем костюме. Выберите более свободный крой. Так же брюки должны закрывать шнурки ботинок. И не бойтесь носить отполированные туфли, они придадут изящность образу.
Брюки должны закрывать шнурки ботинок | Фото: www.lamoda.ua
6. Рубашка
Рубашку нужно носить только приталенную и ни в коем случае не на выпуск. Если носить ее не по размеру или широкую, то она будет торчать из костюма и полнить вас. Еще это смотрится неопрятно. Если манжет рубашки выглядывает из-под пиджака на один сантиметр, то это будет отличным элементом образа. Рубашка должна сочетаться по цвету с костюмом. Ее воротник должен закрываться воротником пиджака. Если не хотите долго подбирать цвета, то выберите синий костюм и белую рубашку. Это сочетание идет любому мужчине и всегда выглядит отменно.
На сцене тоже стиль | Фото: ugra.kp.ru
7. Пиджак
Пиджак должен прикрывать бедра. Пуговицы на нем имеют большое значение. Образ не может считаться завершенным, когда пиджак не застегнут. Если он двубортный и на нем две пуговицы, то обязательно застегните их. Без этого вещь будет выглядеть нелепо. И в целом лучше носить пиджак застегнутым, это помогает держать его форму и подчеркивать вашу фигуру. Но если пуговиц три, застегнитесь на среднюю.
Пиджак должен прикрывать бедра | Фото: arber.ua
8. Аксессуары
Теперь к маленьким дополнениям. В нагрудный пиджак стоит положить платок, это добавит деталей в образ и вас захочется больше рассматривать, в хорошем смысле. Можно еще надеть запонки, но они должны быть исключительно высокого качества. Но данный атрибут сейчас не сильно востребован и лучше воздержаться от данного аксессуара. Еще одна маленькая деталь — это петлица сверху пиджака. Лучше от нее не избавляться. Это неприметный элемент, который добавляет изюминку.
петлица сверху пиджака | Фото: asos.com
9. Мода
Совет от редакции Novate.ru - избегайте модных веяний. В целом они выглядят странно и самое главное это деньги на ветер. Мода скоротечна, и через два, три года этот костюм будет не актуален. Лучше отдать предпочтение нетленной классике, которая прослужит вам намного дольше.
Костюм вышедший из моды | Фото: pinterest.es
В целом выбор костюма — это ответственная процедура. Данная вещь сделает из любого мальчика мужчину, который будет выглядеть серьёзно и в тоже время стильно. Хотелось бы напомнить, что не стоит бояться дорого ценника. Ведь это гарант качества. Материалы будут дороже и качественней. И стоит помнить, что костюм – одежда, которая не стареет.
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