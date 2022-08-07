Что думаю люди, когда узнают из какой ты страны

Иногда читая комментарии мы понимаем из какой страны комментатор и тогда в голове представляется образ человека в своей комнате, сидящим за компьютером. Предлагаю посмотреть на то, как люди себе представляют других людей из разных стран мира.
Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Бразилии
Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в России
Что думают люди, когда узнают, что ты из Украины
Что думают люди, когда узнают, что ты араб
Что думают люди, когда узнают, что ты в Канаде
Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Казахстане
Что думают люди, когда узнают, что ты живешь на Кубе
Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Якутии
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Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Кыргызстане
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