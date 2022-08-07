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Что думаю люди, когда узнают из какой ты страны

Иногда читая комментарии мы понимаем из какой страны комментатор и тогда в голове представляется образ человека в своей комнате, сидящим за компьютером. Предлагаю посмотреть на то, как люди себе представляют других людей из разных стран мира.

 


Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Бразилии





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Бразилии люди, страна






Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в России





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в России люди, страна





Что думают люди, когда узнают, что ты из Украины





Что думают люди, когда узнают, что ты из Украины люди, страна





Что думают люди, когда узнают, что ты араб





Что думают люди, когда узнают, что ты араб люди, страна





Что думают люди, когда узнают, что ты в Канаде





Что думают люди, когда узнают, что ты в Канаде люди, страна





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Казахстане





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Казахстане люди, страна





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь на Кубе





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь на Кубе люди, страна





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Якутии





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Якутии люди, страна





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Кыргызстане





Что думают люди, когда узнают, что ты живешь в Кыргызстане люди, страна








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