Изгои у себя на родине: Судьба дворян в первые годы Советской власти

Семейство херсонских дворян Ортославских. | Фото: rodvoid.org.
Как известно, после Октябрьской Революции 1917 года произошла всеобщая «уравниловка»: упразднялись социальные сословия, титулы, звания, а всех жителей нового советского государства объявили равноправными. Тяжелее всего в новых реалиях пришлось дворянам. Их объявили «классовыми врагами» и устроили настоящую травлю.
Арест Временного правительства. А. Лопухов. | Фото: img-fotki.yandex.ru.
Принято считать, что после Октябрьской Революции чуть ли не все дворяне эмигрировали из страны. На самом деле это не так. Есть верить сохранившейся документации, перед началом Первой мировой войны представителей дворянского сословия насчитывалось порядка 1,9 миллионов человек. А после революции в новом Советском государстве их осталось примерно 500-600 тысяч. 11 ноября 1917 года был издан декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Начавшаяся классовая борьба привела к тому, что люди благородного происхождения оказались под жестким давлением.
Владимир Ленин и Феликс Дзержинский.
Однако не стоит забывать, что представители именно дворянского сословия, а не пролетариата заложили основы нового государства. Главный идейный вдохновитель революции Владимир Ульянов-Ленин сам был дворянином. Его родители заслужили этот статус в середине XIX века. Феликс Дзержинский был родом из польских дворян. Маршал Тухачевский и генерал Брусилов тоже происходили не из пролетариата. До начала Второй мировой войны в Политбюро насчитывалось более 10 % представителей благородного сословия.
Тем не менее, новая власть сделала все, чтобы подавляющую часть дворян считали изгоями. Самым тяжелым для них становилась конфискация частного имущества. Все уходило с молотка за бесценок или же безвозмездно передавалось во владение крестьянам.
Многие дворянские усадьбы грабились крестьянами.| Фото: glazey.info.
Некоторым дворянам оставляли их усадьбы и выделяли клочки земли, которые они должны были обрабатывать сами. Те, кто не имел ни малейшего представления о сельском хозяйстве, не получали урожая, и, соответственно, обрекали себя на голод. Некоторым удавалось распродавать припрятанное имущество. Но когда средства заканчивались, многие просто накладывали на себя руки.
Есть немало примеров, когда дворяне выживали, приспосабливаясь к новым реалиям. Они превращали свои увлечения в профессии. Вообще молодое образовавшееся государство нуждалось в квалифицированных кадрах, но идеологический барьер не позволял брать на работу «буржуазию». Тем не менее, дворяне реализовывали себя как рыболовы, охотники, ремесленники.
Князь Кирилл Николаевич Голицын. | Фото: mo.saleofbooks.ru.
Некоторым удавалось получать работу в гуманитарной сфере. Так, князь Николай Владимирович Голицын, человек с прекрасным образованием, владевший 11 иностранными языками, при царской России находился на должности директора Санкт-Петербургского Главного архива Министерства иностранных дел. После революции ему удалось выбить место в канцелярии правления железной дороги.
Его сын Кирилл работал художником-оформителем, а племянник Сергей Михайлович писал материалы в детские издания «Мурзилка», «Чиж». Кому-то удавалось находить работу в библиотеке, кому-то в конторах, но все равно к дворянам постоянно относились с подозрением.
Советский агитационный плакат. | Фото:
ds04.infourok.ru.
ds04.infourok.ru.
Спустя несколько лет после Октябрьской Революции, советская власть уже не так давила на представителей благородного сословия, всеобщая «классовая уравниловка» дала свои плоды. Однако дворяне предпочитали не говорить своим подрастающим детям об их настоящем происхождении, чтобы на них не ставили клеймо неблагонадежных.
Дворянам, эмигрировавшим за границу, также пришлось приспосабливаться к создавшимся условиям. Многие аристократки вынуждены были работать манекенщицами в домах мод.
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