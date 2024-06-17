Бодипозитив: любовь к себе или самообман?

Наверняка, многие слышали о таком популярном движении, как бодипозитив. Его участники хотят донести людям то, что их тело прекрасно, в каком виде оно бы не было. Явление бодипозитива вперемешку с феминизмом призывает женщин забыть о косметике, тренажерных залах и средствах личной гигиены. Но правильно ли это на самом деле?
Что стоит за пропагандой любви к себе? Искреннее стремление повысить самооценку или нежелание работать? Давайте разбираться!
Истинное предназначение
На самом деле бодипозитив был создан для людей, которые действительно не могут исправить некоторые изъяны в своей внешности. Речь идет о тех, кто потерял в аварии часть тела, или о девушках, которым брызгали в лицо кислотой. Именно для таких людей было крайне важно научиться любить свое тело таким, какое оно есть. Но некоторые девушки решили трактовать это по-своему и превратили бодипозитив во что-то, не стоящее уважения, и отвратительное. Они твердо решили: нужно не бороться с нежелательными волосами на теле, прыщами, целлюлитом, а просто превратить их в достоинства! Это ведь естественно!
Стоит сразу оговориться, что протест многих девушек против отфотошопленных моделей с обложек журналов вполне похвален. Они устали от того, что им диктует индустрия моды. Идеальная кожа, белоснежная улыбка, красивая укладка — в обычной жизни достичь этого практически невозможно. Пропаганда естественной красоты не может навредить, если только не относиться к ней фанатично. Это логично, когда молодые девушки выступают против пластической хирургии и многих других вещей, призванных менять их для того, чтобы отдать дань моде. Но как быть с теми, кто слишком буквально воспринял идею бодипозитива и наотрез отказывается брить ноги, носить прокладки и кричит об этом на весь мир?
Почему это вызывает отвращение?
Если вы хотя бы раз в жизни встречались лично с радикальной бодипозитивщицей, тогда вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Кого будет радовать девушка, которая совершенно не следит за кожей лица, отвергает шампуни и крема, а менструальную кровь выставляет напоказ как достижение всей жизни? Они красят волосы подмышками в разнообразные цвета, гордятся своим целлюлитом и повторяют: «Это естественная красота!» Зачем пользоваться дезодорантом, если запах пота дан нам природой? Это наша человеческая сущность, с ней нельзя спорить!
Если девушка депилирует зону бикини и пользуется мылом, то в глазах сторонниц бодипозитива она выглядит мужской подстилкой и рабыней. Если девушка скажет о том, что она следит за собой из-за того, что ей так нравится, её сразу же закидают камнями. «Нет, это не тебе так нравится, это все тебе навязало патриархальное общество!»
Особенного внимания заслуживает так называемый «фриблидинг». Он представляет собой полный отказ от любых средств гигиены во время менструации. Сторонницы движения «бодипозитив» считают, что менструальная кровь должна восприниматься людьми так же спокойно, как кровь из пальца. Да, все знают о такой особенности женского организма, все это понимают, но зачем создавать из этого культ?
Общество и бодипозитив
Количество поклонников этого современного движения стремительно растет. Бесспорно, гораздо проще отказаться от болезненной эпиляции и кричать о том, что ты выглядишь естественно. Эти девушки путают любовь к своему телу с отказом от всех необходимых правил гигиены. Любые ваши слова в их адрес будут восприниматься как оскорбление, если они, конечно, не восхваляют сторонников этого движения. Для них не существует такой болезни как ожирение, это просто придумали те, кто желает подчинить этих девушек и сделать рабами мужчин. Врачи тоже оказались полными идиотами в глазах бодипозитивщиц, ведь они хотят только зарабатывать побольше денег. Бодипозитив, который ранее был призвав улучшить жизнь жертв насилия, аварий или болезней, и сам стал не менее разрушительной силой. На данный момент общество воспринимает это движение как нечто мерзкое и совершенно непривлекательное.
Вы вправе решать самостоятельно, любить свое тело каким оно есть или работать над ним. Но помните, что внешний вид существенно влияет на то, как к вам будут относиться окружающие люди.
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