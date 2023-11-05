В Мексике туристов возмущает метро, проехаться в котором рискнет не каждый

Один очень неудобный поезд в Мехико.
Метро – волшебное место. Тут люди читают книг больше, чем за всю школьную программу, и смотрят новые фильмы, которые еще не вышли в кинотеатрах. Даже, если всё это приходится делать стоя. Но в то же время, разве можно сделать метро ещё более неудобным? Можно. Что и доказали в Мексике. Тут запустили необычный вагон, в котором пассажирам становится ну очень не по себе.
В метро Мехико появились особые места «только для мужчин».
Представьте: вы едете утром на работу, сонный и немного злой, никого не трогаете. И тут замечаете голого мужчину, который сидит прямо рядом с вами. Да-да, совсем голый и немного без головы. Представили? Вот именно с таким зрелищем приходится сталкиваться пассажирам одного из поездов метрополитена Мехико. Спасибо хоть, это – не эксгибиционист-оригинал, а всего лишь сидение. Но уж больно специфическое.
«Голое» сидение в метро Мехико.
«Голые» сидения в Мехико – это не дань современному искусству и даже не революционное слово в дизайне. Это – социальный проект, цель которого хорошо демонстрирует сопроводительный видеоролик. Он разъясняет пассажирам, почему над сидением в виде обнаженного мужского торса (и не только) есть надпись «Исключительно для мужчин».
Сопроводительный ролик запечатлел чувство дискомфорта, которое люди испытывают, глядя на «особенное» сидение.
Видео демонстрирует, как люди подходят к «особенному» сидению и чувствуют явный дискомфорт. Естественно, желающих посидеть на нём не замечено. А надпись внизу гласит: «Да, тут неудобно сидеть. Но этот дискомфорт – ничто по сравнению с сексуальным насилием, от которого ежедневно страдают женщины».
Надпись перед сидением напоминает, что этот дискомфорт – ничто по сравнению с насилием.
Вот таким необычным образом в Мексике привлекают общественное внимание к проблеме домогательств и насилия над женщинами. Хотя куда больший эффект «некомфортное» сидение производит на чопорных европейских туристов.
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