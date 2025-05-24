Находки, которые казались хламом, но принесли кучу денег

Эта статья вызывает непреодолимое желание перерыть свои вещи — вдруг что-то ценное завалялось. И если откопать раритетную пленку с песней The Beatleshttp://vs-t.ru/naxodki-kotorye-kazalis-xlamom-no-prinesli-kuchu-deneg, как сделал один из везунчиков в нашем списке, шансов маловато, то среди бабушкиного дулевского фарфора или советских чугунных статуэток вполне может оказаться редкая и дорогая вещь.

1. Картина со стены в кухне над плитой ($ 27 млн)

2. Чаша, в которой хранили теннисные мячи ($ 5 млн)

3. Шахматная фигурка, которая валялась дома ($ 1 млн)

4. Рвота кита, найденная на пляже ($ 320 тыс.)

5. Вазочка с барахолки ($ 100 тыс.)

6. Неизвестная пленка с интервью и песней The Beatles, которую нашли в старой хлебнице ($ 100 тыс.)

7. Раритетная видеоигра с чердака ($ 9 тыс.)

Бонус: редкий голубой тунец, которого поймали на обычную удочку ($ 3,8 млн)