Находки, которые казались хламом, но принесли кучу денег

Эта статья вызывает непреодолимое желание перерыть свои вещи — вдруг что-то ценное завалялось. И если откопать раритетную пленку с песней The Beatleshttp://vs-t.ru/naxodki-kotorye-kazalis-xlamom-no-prinesli-kuchu-deneg, как сделал один из везунчиков в нашем списке, шансов маловато, то среди бабушкиного дулевского фарфора или советских чугунных статуэток вполне может оказаться редкая и дорогая вещь.

1. Картина со стены в кухне над плитой ($ 27 млн)

2. Чаша, в которой хранили теннисные мячи ($ 5 млн)

3. Шахматная фигурка, которая валялась дома ($ 1 млн)

4. Рвота кита, найденная на пляже ($ 320 тыс.)

5. Вазочка с барахолки ($ 100 тыс.)

6. Неизвестная пленка с интервью и песней The Beatles, которую нашли в старой хлебнице ($ 100 тыс.)

7. Раритетная видеоигра с чердака ($ 9 тыс.)

Бонус: редкий голубой тунец, которого поймали на обычную удочку ($ 3,8 млн)

У пожилой жительницы французского города Компьень на кухне над плитой много лет висела картина. Хозяйка не знала, откуда она взялась, и считала старинной русской иконой. Но когда в июне 2019 года она отнесла ее к местному антиквару, оказалось, что это «Насмешки над Христом» кисти флорентийского живописца Чимабуэ, одного из главных художников Проторенессанса (этапа, предшествовавшего Возрождению). Работа — утерянная часть диптиха , созданного художником в 1280 году. Аукционисты рассчитывали выручить за картину $ 4-6 млн, но она была продана за сенсационные $ 27 млн Больше 100 лет назад семья из Англии приобрела симпатичную старинную чашу, но тогда приглашенный антиквар невысоко оценил ее. Позже эксперты Берлинского аукционного дома сошлись во мнении, что это дешевая копия XIX века. Музей в Берлине, которому в 60-х годах семейство хотело передать сосуд, также отказался от пожертвования. Предмет остался в семье, в нем хранили теннисные мячи и безделушки. И только когда в дом к владельцам пришел специалист по азиатскому искусству, выяснилось, что это редчайшая бронзовая курильница, созданная китайскими мастерами в XVII веке специально для императорского дома.На аукционе Koller чаша была продана почти за $ 5 млн.В 1964 году торговец антиквариатом из Эдинбурга купил за несколько фунтов невзрачную фигурку из слоновой кости. Он не посчитал ее ценной, и она полвека пролежала в его доме, перейдя по наследству к детям. Но позже оказалось, что это «стражник» — часть знаменитого набора шахматных фигур, вырезанных из моржового клыка в XII веке и найденных на шотландском острове Льюис . «Стражник» считался утерянным 2 столетия, а его стоимость — около $ 1 млн. Фигуры с острова Льюис послужили прототипом волшебных шахмат из книги «Гарри Поттер и философский камень». Несколько фигур все еще остаются не найденными.Амбру, или попросту китовую рвоту, называют плавучим золотом, хотя издалека она мало отличается от обычных камней на пляже. Но первое впечатление обманчиво: это желтоватое воскообразное вещество используется парфюмерами для того, чтобы придать стойкость аромату, и невероятно высоко ценится . Найти 6-килограммовый кусок амбры повезло 55-летнему рыбаку из Таиланда. Сначала он не знал, что это такое, и целый год просто хранил странное вещество в своем сарае. Но в конце концов он показал находку экспертам, которые и оценили ее в $ 320 тыс. Для владельца, зарабатывающего $ 13 в день, это настоящее богатство.Студент из английского Хартфордшира купил на благотворительной распродаже симпатичную вазочку за $ 1. Он решил перепродать ее и выставил на аукционе eBay. Неожиданно для владельца лот вызвал огромный ажиотаж, и парень заподозрил , что вещь стоит больше, чем он за нее просит. Эксперты подтвердили это: вазочка оказалась изготовлена специально для китайского императора Цяньлуна, который правил с с 1736-го по 1795 год, на ней даже выгравировано его имя. На аукционе Sworders раритет оценили в $ 100 тыс.Аукцион Omega опубликовал отрывок архивной записи интервью с группой The Beatles 1965 года, которую до этого никто не видел. В полной версии видео музыканты не только беседуют с журналистом, но и исполняют песню «There’s No Business Like Show Business». Утерянную пленку нашел Дэвид Хэдфилд, один из музыкантов группы The Konrads (в ней начинал играть Дэвид Боуи), когда решил прибраться на чердаке своего дома в Уэльсе. Пленка долгое время пролежала в старой хлебной корзинке, но, несмотря на это, прекрасно сохранилась. На аукционе запись была продана примерно за $ 100 тыс. Скотт Амос из США делал уборку на чердаке и сортировал собственные детские вещи, чтобы отдать их на благотворительность. В одной из коробок он нашел запечатанный картридж с игрой Kid Icarus для игровых приставок Nintendo. В чеке, который отыскался тут же, стояла дата покупки — декабрь 1988 года. Никто не помнил, как игра оказалась на чердаке, но мама Скотта предположила , что это был рождественский подарок, который она когда-то забыла подарить сыну. Для коллекционеров такая вещь — настоящий раритет. В конце концов игра была продана за $ 9 тыс., которые семейство собирается потратить на поездку в Диснейленд.Трое мужчин поймали у берегов Ирландии редкую рыбу — голубого тунца весом в 272 кг. Эта рыба для японцев — дорогой деликатес: на одном из рыбных аукционов подобный 278-килограммовый тунец был продан за $ 3 млн. Но поймавшие тунца мужчины не обычные рыбаки. Они участники государственной программы по наблюдению за популяцией голубого тунца. Поэтому они просто измерили гигантскую рыбину, пометили ее и отпустили обратно в море. А вы когда-нибудь находили что-то ценное?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: