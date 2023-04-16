5 домиков-избушек, которые подойдут для бегства от повседневности

1. Сказочный «Коттедж Рапунцель» на перевале Кроуснест (провинция Альберта, Канада)

Сказочный «Коттедж Рапунцель» в отеле Charmed Family Resorts (Канада).

Гостиная в домике Рапунцель. | Фото: lakewinnipesaukee.net.

В сказочном домике может отдыхать компания из 4-6 человек. | Фото: lakewinnipesaukee.net.

2. Точная копия пожарной смотровой башни в Уайтфише (штат Монтана, США)

Копия пожарной смотровой башни была создана в Уайтфише (штат Монтана, США).

Общее жилое пространство на верхнем уровне пожарной вышки (Уайтфише, США).

С балкона, в любом направлении открывается прекрасный вид на окрестности (Уайтфише, США). | Фото: designstack.co.

3. Дом на «курьих» ножках

Колоритная избушка на «курьих» ножках среди суровой норвежской природы.

Место отдыха и чтения в избушке на «курьих» ножках. | Фото: lingering-snow.tumblr.com.

4. Современная лесная хижина Casa R возле озера Кольбун (Чили)

Современная лесная хижина Casa R расположена в Национальном природном заповеднике вблизи от озера Кольбун (Чили).

Интерьер гостиной и спальни в оригинальной лесной хижине Casa R от чилийского архитектора Филиппе Лагоса.

5. Фантастический плавучий дом «Anthenea» от французского военного архитектора

Автономный плавучий дом «Anthenea» станет идеальным местом для уединенного отдыха среди водоема.

Интерьер плавучего дома «Anthenea» (версия «романтические апартаменты»). | Фото: beautifullife.info.