Как мифические драконы способствовали созданию знаменитых китайских изогнутых крыш

Пагоды — это уникальные архитектурные сооружения, которые служат не только религиозными объектами, но и яркими символами культуры и истории Азии. Одним из самых примечательных элементов пагод являются их загнутые крыши. Этот характерный архитектурный элемент можно встретить в многовековых строениях по всей азиатской части света и, как правило, они вызывает интерес у туристов и исследователей. Началось всё с Китая, но почему именно такой архитектурный стиль был выбран самими китайцами, с его изогнутыми скатами? Это объясняется как с точки зрения мифологии, так и с практической стороны.
Все традиционные строения в таком стиле /Фото:magmer.ru
Загнутые крыши пагод безусловно создают визуально привлекательный силуэт. Во время строительства архитекторы и мастера стремились не только обеспечить функциональность зданий, но и подчеркнуть их красоту. Изогнутые линии крыши привносят в общее восприятие пагоды плавность и гармонию, что соответствует важным принципам китайской философии и искусства. Кроме того, такие крыши часто декорируются яркими орнаментами и элементами, что придаёт постройкам дополнительный эстетический смысл.
Они имеют глубокое символическое значение. В китайской культуре крыши часто ассоциируются с небом, и их форма символизирует стремление человека к высшему, к божественному. Загнутые элементы крыши выступают как бы в жесте почтения к небу, воплощая идею соединения земли и неба. Это также подчеркивает важность духовного и материального миров в китайском понимании существования.
Мифический дракон /Фото:gagaru.club
Согласно преданию, которое хранится в Древнем Востоке, злые духи могут передвигаться только по прямым линиям. Чтобы не допустить проникновения нечисти внутрь пагоды, жители Древнего Китая вешали возле входа изображение лабиринта и создавали различные искусственные преграды. Кроме того, чтобы предотвратить проникновение коварных духов через крышу, азиаты слегка изгибали ее скаты. Китайцы верили, что злой дух, скатываясь по крыше, словно по трамплину, улетал в небо и моментально рассеивался.
С практической точки зрения загнутые крыши служат нескольким важным функциям. Такая форма крыши помогает отводу дождевой воды, предотвращая её накопление и разрушение внешних стен. Более того, загнутые края крыши оберегают стены от попадания прямых дождевых капель, сохраняя тем самым состояние самого здания. Во время сезона дождей такие крыши отлично защищали от мощных тропических ливней, которые могут длиться неделями. Крыша с приподнятыми углами имеет закруглённые скаты, по которым дождевая вода отводится далеко от стен здания, обеспечивая их сухость и его сохранность.
Сезоны дождей в Азии продолжительны /Фото:nguyenthanhlinh.com
При их строительстве использовалась сложная стоечно-балочная система, вместо стропил, чтобы создать высокие и массивные крыши. Угловые элементы крыши, загнутые вверх, способствовали снижению веса кровли примерно на одну треть, придавая ей при этом элегантный облик. Широкий карниз, значительно выступающий за пределы стен, облагораживает пагоду, позволяя света свободно проникать внутрь. Благодаря такой архитектурной особенности многие древние пагоды Китая сохранили свою целостность и красоту на протяжении более восьмисот лет, продолжая восхищать людей своей уникальностью.
Широкие карнизы тоже имеют глубокие исторические корни, тогда как многоуровневые конструкции начали развиваться уже в первом веке, что можно наблюдать на ранних пагодах. Для предотвращения проблем, связанных с водоотведением, крыши проектировались с заметным выступом, что позволяло защищать здания от дождя, наподобие широкополых шляп. Однако эта особенность часто приводила к тому, что внутренние помещения становились темнее, даже в солнечные дни.
Крыша /Фото:klipartz.com
В эпоху Хань было предложено интересное решение — слегка приподнимать углы, что стало сохраняться в архитектуре буддийских пагод, начавших строить из камня с шестого века. Но, этот архитектурный прием всё ещё способствует созданию тени и охладительной атмосферы, что особенно важно в жарком климате юга Китая.
Форма загнутых крыш является частью богатого культурного наследия Китая. Она тесно связана с традициями и стилем архитектуры, сложившегося столетиями в результате исторических, социальных и природных факторов. Пагоды с загнутыми крышами стали визитной карточкой китайской архитектуры, и многие современные архитекторы продолжают использовать этот элемент как дань уважения традициям.
Строительство пагоды /Фото:pxhere.com
Загнутые крыши пагод одна из самых узнаваемых черт китайской архитектуры и играют значительную роль в восприятии этой традиции в современном мире. Это стремление к высоте и святости, а также желание достигнуть просветления особенно актуально в контексте буддизма и даосизма, которые глубоко укоренены в китайском обществе, ив Азии в целом. Современные архитекторы и дизайнеры часто обращаются к этим элементам, чтобы создать пространство, которое способствует медитации, спокойствию и вдохновению.
Также стоит отметить, что на современное восприятие этих элементов архитектуры влияют и другие факторы, такие как глобализация и интернационализация. В контексте стремления к слиянию традиционных и современных стилей, многие архитекторы используют загнутые крыши как способ интеграции китайской культурной идентичности в современные проекты, создавая гармонию между старым и новым.
Драконы из мифа /Фото:youscreen.ru
Однажды, по легенде, обитали на свете древние воздушные драконы, известные своим весельем и огромной любовью к развлечениям. В темное время они часто навещали крестьянина Лю Тяня, играя на его крыше и принося много хлопот. Их шалости иногда приводили к тому, что они случайно уничтожали огород крестьянина, что не могло не вызвать у него беспокойство. И тогда, Лю Тянь придумал умный план, который изменил маршрут полетов драконов. Теперь они поднимались высоко в небо и садились за пределами его участка, оберегая его урожай от случайного ущерба. Таким образом, крестьянин смог обеспечить защиту своих растений, а драконы нашли новые увлекательные развлечения.
А согласно фен-шуй, прямые углы способствуют образованию потоков негативной энергии Ци. Для того чтобы смягчить этот эффект, жители Китая, Японии, Вьетнама и других стран Азии приняли практику строительства скатов своих крыш обращённых вверх. В соответствии с учением, крыши с изогнутыми углами помогают сохранять и концентрировать положительную энергию, отражают отрицательное воздействие потоков Ци и надежно защищают пагоды от ветра. Многочисленные ярусы, на которых базируются крыши пагод, символизируют ступени просветления, ведущие к миру.
Крыша /Фото:bangkokbook.ru
Загнутые углы крыш не являются исключительно особенностью буддийских зданий, они также присутствуют в других религиозных и культовых сооружениях Китая. Эти украшения можно увидеть на крышах даосских храмов, императорских дворцов и даже мусульманских мечетей. Этот архитектурный элемент также встречается в беседках, ритуальных залах и жилых домах, характерных для китайской, японской и корейской архитектуры. На китайском языке он называется «фэй янь», что переводится как «летящий край» или «летящий карниз».
В некоторых пагодах нижний уровень значительно шире верхнего, поэтому загибать углы крыш не имело смысла, так как нижний этаж оставался бы открытым. Однако, на каждом уровне фронтона использовался архитектурный элемент в форме небольшой крышки с подъемом. Примером такого использования является пагода Диких гусей в городе Сиань.
Пагода диких гусей /Фото:okaytravel.ru
В жилых домах существует несколько типов изгибов крыш. Например, в дождливых районах к югу от реки Янцзы распространена навесная двухскатная крыша, которая немного загибается вверх. К северу, где осадков выпадает меньше, декоративный элемент, используется загнутый по двум сторонам конек. В провинциях Шаньси и Шэньси распространена односкатная крыша, также немного загнутая в нижней части. В этих районах зимой бывает снежно и ветрено, поэтому дома исторически ставили скатом к наветренной стороне для большей защиты от ненастья.
Пагода холодных регионах /Фото: goodfon.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии