20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Супермодель Линда Евангелиста однажды сказала: «Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с кровати не встану», и похоже, с тех пор в модельном бизнесе ничего не изменилось.



Например, Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян, всего за год превратилась в одну из самых высокооплачиваемых моделей мира и у нее миллионы поклонников в социальных сетях.

Джордан Данн: 3,5 млн долларов

Кейт Аптон: 3,5 млн долларов

Хилари Рода: 3,5 млн долларов

Кендалл Дженнер: 4 млн долларов

Дарья Вербова: 4,5 млн долларов

Лю Вен: 4,5 млн долларов

Кейт Мосс: 4,5 млн долларов

Кэролин Мерфи: 4,5 млн долларов

Estée Lauder, Ugg и Oscar de la Renta.

Кэндис Свейнпол: 5 млн долларов

Алессандра Амбросио: 5 млн долларов

Лара Стоун: 5 млн долларов

Джоан Смоллс: 5,5 млн долларов

Миранда Керр: 5,5 млн долларов

Наталья Водянова: 7 млн долларов

Даутцен Крус: 7,5 млн долларов

Адриана Лима: 9 млн долларов

Кара Делевинь: 9 млн долларов

Жизель Бюндхен: 44 млн долларов

Бренды знают, что если Кендалл разместит фото в их наряде в Instagram или Twitter, поклонники раскупят всю коллекцию.По последним данным Forbes можно узнать, кто в модельном бизнесе зарабатывает больше всех. Предлагаем вашему вниманию топ-20 самых-самых.Модельные агентства нашли Данн в лондонском филиале Primark — магазина одежды с демократичными ценами. Теперь она заключает контракты с Maybelline и Calvin Klein . Также Данн работает моделью для Tommy Hilfiger и Burberry.С прошлого года заработок Аптон уменьшился вдвое, но пиком ее карьеры стали съемки в ролике игры «Game of War» для Суперкубка . Стоимость ролика оценивают в 40 млн долларов.Остается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, однако ее заработок уменьшился с тех пор, как Кендалл Дженнер достался контракт Рода с Estée Lauder. Хилари остается моделью марок Via Spiga, Elie Tehari и Chopard.Сестра Ким Кардашьян самостоятельно пришла к успеху в мире высокой моды. Она заняла место в этом списке благодаря сотрудничеству с Estée Lauder, Calvin Klein, Fendi, Marc Jacobs и Karl Lagerfeld. Активность Дженнер в социальных сетях также помогает ей получать работу . Вербова невероятно успешна: за время своей карьеры она появилась на 50 обложках международного журнала Vogue. Большую часть заработка ей приносит работа на Lancôme.Лю стала первой китайской моделью на подиуме Victoria’s Secret. Теперь, покинув эту фирму, большую часть денег Лю получает от производителя нижнего белья La Perla и за работу моделью для Massimo Dutti, H&M и MO&Co.В возрасте 41 года она — одна из самых старших в списке моделей с наибольшим заработком, но продолжает получать миллионы от крупных контрактов с David Yurman , Decorté Skincare и Burberry. Кроме того, Мосс уже 14 лет сотрудничает с маркой косметики Rimmel.40-летняя модель почти вдвое старше многих в этом списке, но ее характерная американская внешность обеспечивает ей солидные контракты сКарли Клосс: 5 млн долларовСняв ангельские крылья Victoria’s Secret, лучшая подружка Тейлор Свифт начала сотрудничать с L’Oréal, Joe Fresh и Kate Spade. Также работает со школой района Флэтайрон в Нью-Йорке над созданием стипендии «Код с Карли», предназначенной молодым девушкам-программистам . Ее доходы с прошлого года почти удвоились после того , как она стала одним из лиц Max Factor. Также у нее есть контракт на рекламу ароматов Versace.Большую часть дохода ей приносит Victoria’s Secret, но Абросио преумножает состояние с помощью собственной линии купальников и одежды для Planet Blue и других проектов, где она выступает как модель.Модельные агентства нашли ее в возрасте 12 лет в Париже, а теперь она стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. У Стоун заключены контракты на работу с L’Oréal и линией нижнего белья Calvin Klein; в рамках последнего была создана эта реклама с Джастином Бибером . Смоллс работала в рекламе Joe Fresh, Calvin Klein и Marc Jacobs, в результате чего ее доходы с прошлого года выросли на 2 млн долларов. Кроме того, ее можно увидеть на показах чаще большинства моделей из этого списка.Керр закончила сотрудничать с Victoria’s Secret в 2013 году, но зарабатывает огромные суммы, работая на других производителей нижнего белья, например, Wonderbra. Бывшая жена актера Орландо Блума также является лицом Escada Joyful Fragrance, украшений Swarovski и Clear Hair.Водянова — лицо Stella McCartney и Theory. Кроме того, она получает огромные суммы от производителя косметики Guerlain и двух линий парфюмерии: Calvin Klein Euphoria и Guerlain Shalimar Souffle de Parfum.Крус сделала себе имя, будучи моделью Victoria’s Secret , но теперь зарабатывает на контрактах с Tiffany & Co., Samsung и Calvin Klein.Лима дольше всех была «ангелом» Victoria’s Secret. Также подписала контракты с Marc Jacobs, Maybelline и линейкой солнцезащитных очков Vogue Eyewear.Делевинь сделала себе имя в мире высокой моды, но ее активное присутствие в социальных сетях (19 млн подписчиков в Instagram, 3,7 млн читателей в Twitter и 240 тыс. поклонников в Facebook) способствует заключению контрактов. Она была моделью DKNY и Burberry , однако теперь больше занимается актерской работой и появится в долгожданном фильме «Отряд самоубийц».По заработку Бюндхен оставила далеко позади и юных конкуренток, и своего мужа Тома Брэди, игрока в американский футбол. В этом году Бюндхен покинула подиумы, но большую часть денег получает по контрактам на рекламу товаров для красоты и парфюмерии с компаниями Chanel и Carolina Herrera, а также за создание собственных моделей обуви для других брендов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)