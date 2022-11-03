Неудобство в стиле рококо: как придворные дамы носили пышные платья мантуя

Настолько же неудобное, насколько и роскошное платье. /Фото: bigpicture.ru

Мода рококо - яркая и запоминающаяся во всех смыслах. /Фото: fashion.artyx.ru, pinterest.com

Оригинальный кринолин для платья мантуя. /Фото: fishki.net

Одевание и носка этого платья были настоящим испытанием. /Фото: tkaner.com