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Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Фотограф Håkan Ludwigson провел три месяца среди тех людей, что в седле чувствуют себя комфортнее всего – и сделал множество фотографий их повседневной жизни. Вернувшись в родную Швецию, фотограф выпустил книгу, посвященную ковбоям из Австралии – и лучшие фотографии автора мы представляем в нашей подборке.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Яркие фотографии ковбоев Северной территории Австралии вошли в книгу автора.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Северная территория— субъект федерации в составе Австралии, на севере материковой части страны, статус чуть более низкий, чем у штата.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Все снимки были сделаны в 80-х годах прошлого века.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

В объектив фотографа попали практически все жители Северной территории, от мала до велика.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

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