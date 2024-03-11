Пикси Фокс: девушка-барби

Выглядеть, как персонаж мультфильма, – к такой заветной цели много лет шла жительница Швеции Пикси Фокс. После нескольких пластических операций по увеличению груди и удалению шести ребер, она, наконец, может сказать, что довольна результатом. Изменение внешности обошлось Пикси в 250 тысяч долларов США, и теперь она одна из самых известных «барби-девушек» на планете.











Пикси Фокс до и после пластических операций.



Раньше Пикси была обычной девушкой хорошей комплекции, стройной и миловидной. Казало бы, ее тело во всем соответствовало устоявшимся в обществе канонам красоты. Однако сама Фокс, как это часто бывает среди представительниц прекрасного пола, не была довольна своей фигурой: мечтала о том, чтобы и грудь была побольше, и талия – поизящнее. Идеалом служили герои диснеевских мультфильмов «Спящая красавица» и «Параллельный мир».







Увеличить грудь Пикси удалось относительно быстро, поскольку такие операции популярны и делаются без специальных назначений. С удалением ребер все оказалось намного сложнее: для такого хирургического вмешательства необходимы серьезные медицинские показания. В случае с Пикси врачи предварительно проводили психологические консультации, объясняя последствия такого экстремального шага. Удаление ребер привело к тому, что Пикси вынуждена постоянно носить корсет, который поддерживает ее внутренние органы.







Сейчас талия Пикси значительно уменьшилась, но «барби» мечтает уменьшить ее еще как минимум на несколько сантиметров с помощью диет и усердных силовых тренировок, чтобы поставить новый рекорд Гиннесса (сейчас зафиксирован показатель в 38 см). Общая стоимость всех одиннадцати операций, которые Пикси уже оплатила, – почти 250 тысяч долларов. Из этих денег половину пожертвовали ее поклонники, которые с интересом наблюдают за трансформациями тела 27-летней женщины. Поклонников у Пикси – множество, у ее страницы в сети Инстаграм более 70 тысяч подписчиков.







Пикси Фокс в бассейне.







Пикси Фокс мечтала быть похожей на диснеевских героинь.







Помимо пластики груди и удаления ребер, Пикси неоднократно делала липосакцию, пластику век, подтяжку бровей и ягодиц.







Пикси Фокс – одна из самых известных барби-девушек в мире.







Пикси Фокс: до и после.







Пикси Фокс на тренировке в спортзале.



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