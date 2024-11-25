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Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Кухню Исландии трудно назвать богатой и разнообразной в силу скудности растительного, животного мира и сурового климата. Национальная кухня Исландии – простая, вкусная и по-крестьянски добротная.

Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Хаукарль — исландское национальное блюдо: вяленое мясо гренландской полярной акулы либо гигантской акулы. В свежем виде мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины.



Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Хардфискур – сушеная треска.

Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Скир — традиционный исландский молочный продукт, фильтрованный йогурт. Скир напоминает нечто среднее между сметаной и творожной массой, имеет кисловатый вкус и густую консистенцию.

Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Бреннивин — исландский алкогольный напиток.

Слово «Brennivin» переводится с английского как «жжёное вино» и происходит от того же корня, что и бренди, а именно brandewijn. Бреннивин — это дистиллят картофеля и тминовых семечек.

Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Гравлакс — скандинавское блюдо из рыбы. Скандинавы испокон веков брали лосося, щедро солили и натирали его различными специями, а затем закапывали в землю или песок. Отсюда название — «закопанный» или «похороненный» лосось. Звучит не слишком аппетитно, зато рыба получалась невероятно вкусная — в меру солёная, пряная, нежная, буквально тающая во рту.

Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Свид

Это – овечья голова, приготовленная особым образом. Она разрубается пополам, после чего не очищенная опускается в кипяток или маринуется. На вкус европейца голова эта остается практически сырой. Но исландцев подобная тепловая обработка вполне устраивает.

Еда не для слабаков: национальные блюда Исландии

Популярной выпечкой считается местный мягкий хворост-клейнюр и сладкие блины на растопленном сливочном масле.

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