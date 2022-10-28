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Посадка саженцев, которая приведёт к перерождению взрослого дерева

Часто у садоводов и огородников возникает вопрос, что будет, если посадить привитые на клоновые подвои саженцы плодовых деревьев слишком глубоко.
Сразу следует отметить, что дерево не погибнет, но такая посадка или самопроизвольное заглубление саженца из-за проседания грунта и замытия его вешними водами может привести к серьёзным последствиям.

Посадка саженцев, которая приведёт к перерождению взрослого дерева

При заглублении привитых саженцев яблони появится дополнительный ярус корней от привойной части, это приведет к перерождению саженцев.

Посадка саженцев, которая приведёт к перерождению взрослого дерева

Из-за разрастания корней скорость плодоношения, развитие кроны и в целом рост плодового дерева не будут соответствовать подвою. Если говорить коротко, то при заглублении карликового или полукарликового плодового дерева вырастит обычное высокорослое дерево.
Именно поэтому при посадке привитых на клоновые подвои саженцев плодовых деревьев не следует сажать их глубже точки прививки.

Посадка саженцев, которая приведёт к перерождению взрослого дерева

Подробно о перерождении привитых плодовых деревьев смотрите на видео:


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