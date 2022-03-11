6 исторических опечаток, которые стали для одних поводом для шутки, для других - злым роком

Опечатка, стоившая жизни всем сотрудникам редакции. | Фото: kozak.co.ua.
История знает немало случаев, когда из-за опечаток менялось не только значение слов, но и судьбы людей, связанных с ней. И если над одними «очепятками» смеялись, то за другие некоторым приходилось расплачиваться своей жизнью.
Географический атлас
Карта Франции. | Фото: mapas.owje.com.
В начале XIX века французский географ Мальт-Бренн вычитывал тексты для печати в атласе. Он заметил, что высота одной из горных вершин не соответствовала действительности. Вместо 3600 футов было только 36 футов. На полях географ сделал пометку для исправления. Когда текст был перепечатан, Мальт-Бpeнн заметил, что теперь к реальной высоте прибавили лишние нули (теперь это было 36 000 футов).
Возмущенный географ снова исправил цифру и отправил атлас с типографию. Он чуть не задохнулся от гнева, когда увидел на новом выпуске число – 36 миллионов. Не выдержав, Мальт-Бренн написал: «36 миллионов ослов! Высота горы – 3600 футов». Работник типографии опять понял правку по-своему и решил добавить креатива в текст. В итоге, в конечной версии географического атласа было написано, что горная вершина возвышается на 36 000 000 футов. И у нее есть плато, где пасутся 36 тысяч горных ослов.
Роковая буква «л»
Выпуск «Правда Востока» от 25 октября 1944 года. | Фото: cn15.nevsedoma.com.ua.
За всего лишь одну пропущенную букву лишился жизни весь коллектив газеты «Правда Востока». В выпуске от 25 октября 1944 году был опубликован перевод письма от югославского политического деятеля Иосипа Броз Тито Иосифу Сталину. В обращении «Главнокомандующему» пропустили букву «л».
Вместо «Верховному Главнокомандующему» в подзаголовке значится «Верховному Гавнокомандующему». | Фото: kozak.co.ua.
Тираж в спешном порядке изъяли, а сотрудников газеты расстреляли. Сотрудники НКВД не нашли только 6 экземпляров газеты. Один из них через много лет обнародовал коллекционер.
Наполеон III
Император Наполеон III. Франц Винтерхальтер. | Фото: cs6.pikabu.ru.
Когда на французский престол вступил племянник Наполеона Луи Бонапарт, он решил взять имя прославленного родственника. За день до коронации были задействованы все типографии в городе, чтобы из листовок французам стало известно о новом короле. В начале текста стояло восклицание: «Да здравствует Наполеон!!!» Верстальщик листовки понял рукописный вариант по-своему и вместо восклицательных знаков он поставил римскую цифру «III».
Из-за этой опечатки Луи Бoнaпарт стал Нaполеоном III, хотя история не знает Наполеона II. Уже позже это недоразумение пытались завуалировать, говоря о сыне Наполеона, что того можно было посчитать Вторым, если бы он выжил.
«Продается женщина…»
Во французском объявлении вместо слова «ferme» оказалось «femme». | Фото: askee.ru.
Классикой французских ляпов можно назвать объявление, напечатанное в конце XIX века. Речь шла об аренде фермы (ferme). Однако буква «r» случайным образом заменилась на «m», получилось слово «femme», т. е. «женщина». Теперь объявление звучало так: «Продается или сдается в аренду прекрасная женщина; при должной обработке очень производительна».
Опечатка по-одесски
Одесская газета начала ХХ века. | Фото: оdessa-life.od.ua.
Во времена Российской империи в одной из одесских газет шла речь о корoнации государя: «Митрополит возложил на голову Его Императорского Величества ворону». В следующем выпуске редактор газеты решил внести ясность. В исправленном варианте указывалось: «В предыдущем номере нашей газеты, в отчете о священном короновании Их Императорских Величеств, вкралась досадная опечатка. Напечатано: «Митрополит возложил на голову Его Императорского Величества ворону» — читай: «корову».
Продержался 100 тысяч километров
Опечатка «прославила» дальнобойщика по всему Светскому Союзу. | Фото: hummerclubrus.ru.
В СССР печаталось немало хвалебных статей о достижениях простых граждан. Так, на всю страну прославился водитель-дальнобойщик Кoстылев Андрей. Целых 100 000 километров он наездил без происшествий. Досадная оплошность в заголовке статьи заставила всех посмеяться над дальнобойщиком. В слове «предел» переставили местами буквы, и вышло: «100 тысяч километров – не пердел!»
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