10 советских сладостей, вкус которых не могут повторить современные кондитеры

1. «Персики»

Цвет персикам давал свекольный и морковный сок. / Фото: mykaleidoscope.ru

2. Наполеон

Советский Наполеон всегда делали с заварным кремом. / Фото: fotostrana.ru

3. Шоколадная колбаса

Шоколадная колбаса делается из песочного печенья. / Фото: sm.news

4. Торт «Птичье молоко»

В советские времена торт был в дефиците. / Фото: irecommend.ru

5. Трубочки с вареной сгущенкой

Трубочки скручивали горячими, пока тесто не ломалось. / Фото: valti.ru

6. Пирожное «картошка»

Пирожное было сверху темным, а внутри светлым. / Фото: pinterest.ru

7. Орешки со сгущенкой

Десерт готовился в специальной орешнице. / Фото: food-advisor.org

8. Безе

Для безе нужны только белки и сахар. / Фото: gotovim-doma.ru

9. «Карамель» в ложке

Знаменитые леденцы на палочке из карамели. / Фото: vkusnaja-zhisn.ru

10. Жареные пирожки

Жареные пирожки были с разными начинками. / Фото: ideireceptov.ru