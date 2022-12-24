10 советских сладостей, вкус которых не могут повторить современные кондитеры

Количество десертов, которые предлагают современные кондитерские, сложно сосчитать: торты, пирожные, печенья, пироги – разнообразие поражает. Но почему-то они не запоминаются так сильно, как сладости, популярные в СССР: трубочки со сгущенкой, корзинки с кремом, «персики». Novate.ru предлагает вспомнить эти и другие советские десерты, современные аналоги которых даже на чуть-чуть не могут приблизиться к оригиналу.
1. «Персики»
Цвет персикам давал свекольный и морковный сок. / Фото: mykaleidoscope.ru
Одного рецепта знаменитых «персиков» не существует – хозяйки обычно готовили их самостоятельно, а не покупали в магазинах, поэтому у каждой был свой секретный список ингредиентов и техник приготовления. Сходились они только в одном – в использовании в качестве красителя морковного и свекольного сока. Именно эти компоненты придавали пирожному схожесть со знаменитым фруктом. Начинка могла быть разной, но традиционной считалось абрикосовое или персиковое варенье с вареной сгущенкой. Десерт получался невероятно нежным, рассыпчатым, а как он смотрелся на столе...Будто родители принесли из сада настоящие персики.
2. Наполеон
Советский Наполеон всегда делали с заварным кремом. / Фото: fotostrana.ru
Многие скажут, что этот торт можно без проблем найти и сейчас, ведь его популярность с годами лишь возросла. Но советский «Наполеон» не идет ни в какое сравнение с современными десертами. Во-первых, в ХХI веке повара используют нетрадиционные крема, делают коржи разной структуры, плотности и так далее. В магазинах и кафе можно встретить торт, состоящий их хрустящих слоеных коржей с масляным кремом, или вариант из тонких и плотных листов, промазанных заварным кремом. Однако классический «Наполеон», который обожали готовить на праздники наши мамы и бабушки и которым славились советские кондитерские, состоял из тонких, но слоеных коржей с нежным заварным кремом.
3. Шоколадная колбаса
Шоколадная колбаса делается из песочного печенья. / Фото: sm.news
Еще один десерт, который был частым гостем на столах в советские времена. Их готовили не только дома, но и в кафе, ведь удивительный вкус с лихвой компенсировал простоту приготовления и невзрачный внешний вид. Иногда «колбасу» даже предпочитали тортам, настолько сильно она нравилась и детям, и взрослым.
Если у вас появится желание повторить этот десерт родом из СССР, то нужно будет позаботиться о наличии обычного песочного печенья, молока, сливочного масла, какао и сахара – самые простые ингредиенты, которые входили в состав всеми любимой «колбасы». Удивительно, что там не было сгущенки (хотя многие считали, что была) – с ней готовили практически все десерты.
4. Торт «Птичье молоко»
В советские времена торт был в дефиците. / Фото: irecommend.ru
Мало кто знает, но именно этот десерт первым из советских продуктов питания получил патент на рецепт. Для того, чтобы печь его с соблюдением всех технологий, в арбатском ресторане «Прага», кондитеры которого и придумали десерт, был создан отдельный цех. Ежедневно в нем производилось до 2000 единиц торта, однако он все равно входил в категорию дефицитных товаров: около магазина при ресторане выстраивались огромные очереди из людей, желающих приобрести «Птичье молоко». Некоторые хозяйки пытались печь его дома, однако все попытки заранее были обречены на провал – оригинальный рецепт знали только кондитеры «Праги».
5. Трубочки с вареной сгущенкой
Трубочки скручивали горячими, пока тесто не ломалось. / Фото: valti.ru
По сути, этот десерт мало, чем отличался от традиционных орешков. Тесто делалось из тех же ингредиентов, а внутрь клали любимую всеми сгущенку. Разным был только внешний вид, который непосредственно зависел от имеющегося кухонного «гаджета» – если у хозяйки была орешница, она пекла орешки, если вафельница – трубочки. Главным правилом в приготовлении десерта было сворачивать трубочки сразу после выпекания, пока они не остыли и не начали ломаться.
6. Пирожное «картошка»
Пирожное было сверху темным, а внутри светлым. / Фото: pinterest.ru
Одной из самых популярных советских сладостей была «картошка». Существовало множество рецептов десерта, даже из обычных крошек белого хлеба, но все-таки «то самое» пирожное готовили из бисквитных крошек с добавлением крема. Сверху готовый десерт поливали шоколадом или посыпали какао, а внутри он оставался светлым (о чем помнят далеко не все).
Что касается любопытного названия, то оно появилось благодаря сходству пирожного с картофельным клубнем. Впрочем, не все хозяйки предпочитали делать лакомство в традиционной форме. Некоторые проявляли фантазию и готовили десерт в вид шариков, шишек и даже животных.
7. Орешки со сгущенкой
Десерт готовился в специальной орешнице. / Фото: food-advisor.org
Если «картошку» зачастую приносили из кондитерских, то орешки со сгущенкой делали дома. Чтобы на выходе получить десерт идеальной формы, наши мамы и бабушки покупали специальные орешницы, визуально напоминающие спаянные между собой сковороды. Приготовление основы для лакомства занимало немного времени, а вот с начинкой возникали проблемы. Купить сгущенку в магазине было не сложно, но сварить ее...Однако после нескольких удачных экспериментов хозяйки набивали руку и радовали домочадцев потрясающим десертом, который исчезал с тарелки в считанные секунды.
8. Безе
Для безе нужны только белки и сахар. / Фото: gotovim-doma.ru
В отличие от домашних «персиков» и орешков, безе считался изысканным десертом и часто подавался в ресторанах. Во всем был «виноват» внешний вид десерта, а не рецепт или техника приготовления (они-то как раз были максимально простыми) – хрустящее, таящее во рту пирожное белоснежного цвета покоряло с первого раза. Для приготовления десерта нужны были только яичные белки и небольшое количество сахара, а крем делали из масла, молока и яиц. Впрочем, вместо него часто использовалось обычное варенье, что ничуть не портило вкус лакомства.
9. «Карамель» в ложке
Знаменитые леденцы на палочке из карамели. / Фото: vkusnaja-zhisn.ru
Сладость, по вкусу напоминающую знаменитый петушок на палочке, готовилась элементарно просто. В столовую ложку нужно было насыпать небольшое количество сахара и нагревать ее над конфоркой, пока содержимое не растворится. Самым главным было не упустить момент, когда сахара превратится в карамель – если хозяйки вовремя не убирали ложку с огня, содержимое сгорало и было горьким. Зато, когда лакомство получалось, дети его с удовольствием остужали и слизывали с ложки.
10. Жареные пирожки
Жареные пирожки были с разными начинками. / Фото: ideireceptov.ru
Это сейчас самой популярной уличной едой считаются хот-доги, гамбургеры и картошка фри. А раньше в топе были жареные пирожки с мясом, картофелем, рисом и яйцом, повидлом – перед последними сладкоежки не могли устоять.
Такие пирожки часто готовили дома – тесто было на основе воды без яиц. Если повидла дома не было, некоторые хозяйки заменяли его на карамель, которая плавилась от жара и превращала выпечку в лучший в мире десерт.
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