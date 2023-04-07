8 природных афродизиаков для мужчин и женщин, которые на самом деле работают

Афродизиаки - это вещества, которые пробуждают страсть и усиливают либидо

1. Авокадо

Французский король Людовик XIV был уверен, что плод с мягкой текстурой положительно влияет на либидо / Фото: aloha-plus.ru

2. Миндаль

Еще древние греки использовали миндаль как афродизиак и благословляли им молодоженов / Фото: sport-in-my-life.ru

3. Тыквенные семечки

Семена тыквы можно есть в чистом виде или добавлять в салаты, супы / Фото: medaboutme.ru

4. Сельдерей и спаржа

Зелень богата витамином А, калием, кальцием и фосфором / Фото: images11.domashnyochag.ru

5. Чеснок

Неожиданно, но продукт со специфическим ароматом тоже влияет на половые отношения / Фото: vladtime.ru

6. Устрицы и креветки

В устрицах и креветках содержится много цинка, который усиливает либидо и стимулирует выработку спермы / Фото: i.pinimg.com

7. Шоколад

Какао-бобы содержат фенилэтиламин - один из древнейших любовных «наркотиков» / Фото: yesofcorsa.com

8. Мед

Продукт можно сочетать с орехами, фруктами, еще больше усиливая сексуальную энергию / Фото: afrodita.guru