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8 природных афродизиаков для мужчин и женщин, которые на самом деле работают


Афродизиаки - это вещества, которые пробуждают страсть и усиливают либидо

Афродизиаки - это вещества, которые пробуждают страсть и усиливают либидо

Афродизиаки - это вещества, которые пробуждают страсть и усиливают либидо. Стимуляторы известны еще с древних времен и попали в Европу из восточных стран. В качестве афродизиаков ели шоколад, устриц, миндаль, даже задействовали рога носорога и лягушек. Многие продукты и сегодня используют для усиления полового влечения. Более того, они и правда работают. А о каких афродизиаках идет речь - расскажет Novate.ru.

1. Авокадо


Французский король Людовик XIV был уверен, что плод с мягкой текстурой положительно влияет на либидо / Фото: aloha-plus.ru

Французский король Людовик XIV был уверен, что плод с мягкой текстурой положительно влияет на либидо / Фото: aloha-plus.ru

 

Французский король Людовик XIV был уверен, что плод с мягкой текстурой положительно влияет на либидо. А ацтеки называли семенники «авокадо» за схожесть с мужскими частями тела. Морщинистый плод очень питателен. В нем содержится много белка, калия, витамина А, которые способствуют выработке тестостерона и усилению удовольствия.

2. Миндаль


Еще древние греки использовали миндаль как афродизиак и благословляли им молодоженов / Фото: sport-in-my-life.ru

Еще древние греки использовали миндаль как афродизиак и благословляли им молодоженов / Фото: sport-in-my-life.ru

 

Еще древние греки использовали миндаль как афродизиак и благословляли им молодоженов. А в Индии угощение орехом приравнивается к признанию в любви. Миндаль обогащен кальцием, витаминами Е и В2, белком. В традиционной индийской медицине его используют для усиления мозговой активности и пробуждения влечения. Сюда же относится и марципан - кондитерский продукт из миндаля.

3. Тыквенные семечки


Семена тыквы можно есть в чистом виде или добавлять в салаты, супы / Фото: medaboutme.ru

Семена тыквы можно есть в чистом виде или добавлять в салаты, супы / Фото: medaboutme.ru

 

Семена тыквы обогащены цинком и фолиевой кислотой - элементами, которые непосредственно влияют на выработку половых гормонов. Нидерландские ученые выяснили, что регулярное употребление семечек увеличивает количество сперматозоидов на 74%, а также улучшает состояние волос и кожи. Их можно есть в чистом виде или добавлять в салаты, супы.

4. Сельдерей и спаржа


Зелень богата витамином А, калием, кальцием и фосфором / Фото: images11.domashnyochag.ru

Зелень богата витамином А, калием, кальцием и фосфором / Фото: images11.domashnyochag.ru

 

Зелень любят далеко не все, а очень зря. Благодаря обилию витамина Е, цинка, магния и калия, он усиливает потенцию. А аргинин повышает чувствительность. Подобными свойствами обладает спаржа, в стеблях и корне которой содержится гормон андростерон, отвечающий за возбуждение. Также зелень богата витамином А, калием, кальцием и фосфором.

5. Чеснок


Неожиданно, но продукт со специфическим ароматом тоже влияет на половые отношения / Фото: vladtime.ru

Неожиданно, но продукт со специфическим ароматом тоже влияет на половые отношения / Фото: vladtime.ru

 

Неожиданно, но продукт со специфическим ароматом тоже влияет на половые отношения. Согласно Талмуду, еврейскому своду правил, супружеские пары должны есть продукт нужно по пятницам - в день исполнения любовного долга. Греки, римляне, индусы подобных вкусов не разделяли. Однако чеснок в самом деле помогает контролировать кровоток, особенно в тазовой области.

6. Устрицы и креветки


В устрицах и креветках содержится много цинка, который усиливает либидо и стимулирует выработку спермы / Фото: i.pinimg.com

В устрицах и креветках содержится много цинка, который усиливает либидо и стимулирует выработку спермы / Фото: i.pinimg.com

 

Говорят, что легендарный герой-любовник Казанова съедал по 50 устриц в день, чтобы всегда оставаться на высоте. А Древнем Риме морепродукты назначали для борьбы с импотенцией. В устрицах и креветках содержится много цинка, который усиливает либидо и стимулирует выработку спермы. Морепродукты богаты селеном, кальцием и магнием, отвечающими за половое влечение. Также полезно есть моллюсков, крабов, омаров и кальмаров.

7. Шоколад


Какао-бобы содержат фенилэтиламин - один из древнейших любовных «наркотиков» / Фото: yesofcorsa.com

Какао-бобы содержат фенилэтиламин - один из древнейших любовных «наркотиков» / Фото: yesofcorsa.com

 

Какао-бобы содержат фенилэтиламин - один из древнейших любовных «наркотиков». Благодаря шоколаду активизируется выработка «гормона счастья» серотонина, который непосредственно влияет на влечение, фантазию и заинтересованность в процессе. Продукт использовали как афродизиак еще ацтеки и майя. А позже он стал символом романтических отношений.

8. Мед


Продукт можно сочетать с орехами, фруктами, еще больше усиливая сексуальную энергию / Фото: afrodita.guru

Продукт можно сочетать с орехами, фруктами, еще больше усиливая сексуальную энергию / Фото: afrodita.guru

 

Один из мощнейших афродизиаков. Недаром первые недели супружеской жизни называют именно медовым месяцем. Кстати, эта традиция появилась в Персии, где молодожены в течение 30 дней после свадьбы должны были пить мед. Продукт можно сочетать с орехами, фруктами, еще больше усиливая сексуальную энергию. Сюда же относится и медовуха которую с удовольствием пили ацтеки, кельты и майя.

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8 природных афродизиаков для мужчин и женщин, которые на самом деле работают

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8 природных афродизиаков для мужчин и женщин, которые на самом деле работаютПодписаться на мой Instagram
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