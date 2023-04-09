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Как увеличить урожай томатов

Садоводы и огородники, которые занимаются выращиванием томатов, должны знать, что у высокорослых и детерминантых сортов первая кисть закладывается обычно на высоте не менее 50 см от земли, из-за чего снижается возможное количество урожая.
Для того чтобы увеличить урожай, рассаду таких сортов томатов обязательно необходимо обрезать. Благодаря обрезке первая кисть будет развивать возле грунта, что сможет повысить урожайность в 1,5-2 раза. Более того, обрезка сделает рассаду более крепкой, мощной и коренастой.
Обрезку высокорослых томатов следует осуществлять между вторым и третьим листом. Во время обрезки необходимо оставить черенки высотой 7-10 см. Боковые листья также рекомендуется обрезать.

Как увеличить урожай томатов

Укоренять обрезанные томаты можно как в грунте, так и в воде. Если укоренение осуществляется в грунте, то для этого подходит плодородный органический грунт с содержанием всех необходимых для овощных культур витаминов и минералов, смешанный с небольшим количеством перлита или вермикулита. Для рассады томатов идеально подойдет ферментированный грунт с куриным пометом, в котором есть фосфор и калий и лишь небольшое количество азота. Чтобы осуществить пересадку обрезанных томатов, сделайте в грунте небольшое углубление и поместите в него черенок. Черенок сразу необходимо полить небольшим количеством воды.

Как увеличить урожай томатов

Чтобы ускорить процесс укоренения в воде, в нее можно добавить несколько капель стимулятора роста корней. После того как у черенков появится хорошо развитая корневая система, их можно будет пересадить в грунт.

Как увеличить урожай томатов

Уход за обрезанными томатами очень простой: для того чтобы обезопасить их от черной ножки, необходимо использовать фитоспорин. Помочь активному развитию корневой системы сможет монокалий фосфат или янтарная кислота. Через 2 недели необходимо ввести комплексные добавки, содержащие калий, фосфор и азот в одинаковом соотношении.

Как увеличить урожай томатов
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