Иллюстрации, которые лучше любых слов расскажут об отношениях между людьми

Семейный вечер. Автор: Poka Arts.

Семейное утро. Автор: Poka Arts.

Ты всегда рядом, даже если далеко. Автор: Poka Arts.

Заботливая мама. Автор: Poka Arts.

Дорогой, тебе так идёт... Автор: Poka Arts.

Мамочка, не плачь. Автор: Poka Arts.

Раздели с другом ужин. Автор: Poka Arts.

Поцелуй. Автор: Poka Arts.

Дорогая, мы опаздываем! Одну минутку! Автор: Poka Arts.

Что..? Автор: Poka Arts.

Оставь меня в покое. Автор: Poka Arts.

Крепкие объятия. Автор: Poka Arts.

Выходи за меня. Автор : Poka Arts.

О чём ты думаешь... Автор: Poka Arts.

Поддержка и опора. Автор: Poka Arts.

Спасибо за ребёнка, любимая моя. Автор: Poka Arts.

Ты - моя королева. Автор: Poka Arts.

! Автор: Poka Arts. Господи, что ты творишь?! Автор: Poka Arts.

Влюблённые под дождём. Автор: Poka Arts.