Иллюстрации, которые лучше любых слов расскажут об отношениях между людьми

Семейный вечер. Автор: Poka Arts.
На его странице в Instagram подписчиков больше, чем у большинства новоиспечённых звёзд. И не потому, что он рекламирует какой-то всем жизненно необходимый товар или же новинки техники, а потому, что современный художник Poka Arts изображает то, как относят друг к другу люди. Жизненные и правдивые рисунки с каждым днём набирают всё большей популярности, вещая о том, что влюблённость, чувства и отношения – страшная сила, променять которую не захочется ни на какую другую.
Семейное утро. Автор: Poka Arts.
Ты всегда рядом, даже если далеко. Автор: Poka Arts.
Заботливая мама. Автор: Poka Arts.
Дорогой, тебе так идёт... Автор: Poka Arts.
Мамочка, не плачь. Автор: Poka Arts.
Раздели с другом ужин. Автор: Poka Arts.
Поцелуй. Автор: Poka Arts.
Дорогая, мы опаздываем! Одну минутку! Автор: Poka Arts.
Украшения. Автор: Poka Arts.
Что..? Автор: Poka Arts.
Оставь меня в покое. Автор: Poka Arts.
Крепкие объятия. Автор: Poka Arts.
Выходи за меня. Автор: Poka Arts.
О чём ты думаешь... Автор: Poka Arts.
Поддержка и опора. Автор: Poka Arts.
Спасибо за ребёнка, любимая моя. Автор: Poka Arts.
Ты - моя королева. Автор: Poka Arts.
Господи, что ты творишь?! Автор: Poka Arts.
Влюблённые под дождём. Автор: Poka Arts.
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