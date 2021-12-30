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Иллюстрации, которые лучше любых слов расскажут об отношениях между людьми


Семейный вечер. Автор: Poka Arts.

Семейный вечер. Автор: Poka Arts.

На его странице в Instagram подписчиков больше, чем у большинства новоиспечённых звёзд. И не потому, что он рекламирует какой-то всем жизненно необходимый товар или же новинки техники, а потому, что современный художник Poka Arts изображает то, как относят друг к другу люди. Жизненные и правдивые рисунки с каждым днём набирают всё большей популярности, вещая о том, что влюблённость, чувства и отношения – страшная сила, променять которую не захочется ни на какую другую.

Семейное утро. Автор: Poka Arts.

Семейное утро. Автор: Poka Arts.

 
Ты всегда рядом, даже если далеко. Автор: Poka Arts.

Ты всегда рядом, даже если далеко. Автор: Poka Arts.

 
Заботливая мама. Автор: Poka Arts.

Заботливая мама. Автор: Poka Arts.

 
Дорогой, тебе так идёт... Автор: Poka Arts.

Дорогой, тебе так идёт... Автор: Poka Arts.

 
Мамочка, не плачь. Автор: Poka Arts.

Мамочка, не плачь. Автор: Poka Arts.

 
Раздели с другом ужин. Автор: Poka Arts.

Раздели с другом ужин. Автор: Poka Arts.

 
Поцелуй. Автор: Poka Arts.

Поцелуй. Автор: Poka Arts.

 
Дорогая, мы опаздываем! Одну минутку! Автор: Poka Arts.

Дорогая, мы опаздываем! Одну минутку! Автор: Poka Arts.

 
Украшения. Автор: Poka Arts.

Украшения. Автор: Poka Arts.

 
Что..? Автор: Poka Arts.

Что..? Автор: Poka Arts.

 
Оставь меня в покое. Автор: Poka Arts.

Оставь меня в покое. Автор: Poka Arts.

 
Крепкие объятия. Автор: Poka Arts.

Крепкие объятия. Автор: Poka Arts.

 
Выходи за меня. Автор: Poka Arts.

Выходи за меня. Автор: Poka Arts.

 
О чём ты думаешь... Автор: Poka Arts.

О чём ты думаешь... Автор: Poka Arts.

 
Поддержка и опора. Автор: Poka Arts.

Поддержка и опора. Автор: Poka Arts.

 
Спасибо за ребёнка, любимая моя. Автор: Poka Arts.

Спасибо за ребёнка, любимая моя. Автор: Poka Arts.

 
Ты - моя королева. Автор: Poka Arts.

Ты - моя королева. Автор: Poka Arts.

 
Господи, что ты творишь?! Автор: Poka Arts.

Господи, что ты творишь?
! Автор: Poka Arts.

 
Влюблённые под дождём. Автор: Poka Arts.

Влюблённые под дождём. Автор: Poka Arts.

 

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Иллюстрации, которые лучше любых слов расскажут об отношениях между людьми

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Иллюстрации, которые лучше любых слов расскажут об отношениях между людьмиПодписаться на мой Instagram
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