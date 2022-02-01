8 убедительных причин не выбрасывать арбузные корки

Вряд ли найдется человек, который не знает обо всех достоинствах арбуза и его невероятном вкусе. Однако арбузные корки обычно незаслуженно отправляются в мусорное ведро даже без шанса на оправдание. А ведь они также имеют массу преимуществ для здоровья и разнообразия рациона благодаря насыщенности полезными компонентами и витаминами. С ними можно приготовить много разнообразных и вкусных блюд или навести красоту.

Редакция предлагает несколько полезных советов по использованию этого необычного продукта в своей повседневной жизни.

1. Улучшение пищеварения

Арбузные корки спасают от серьезных проблем.

В белой части арбузной корки содержится большое количество клетчатки. Поэтому ее употребление крайне полезно для пищеварения. Диеты с высоким содержанием клетчатки помогают поддерживать правильный образ жизни и снизить уровень сахара в крови. Согласно научным исследованиям регулярное употребление арбузных корок может снизить риск развития заболеваний толстой кишки.

Полезная информация: Арбуз полезен для увлажнения, поскольку он на 90% состоит из воды, что также делает его низкокалорийным — всего 30 калорий на 100 г. В сочетании с высоким содержанием клетчатки этот продукт является отличным перекусом для тех, кто страдает от метеоризма или пытается похудеть.

2. Дополнительная энергия

Арбузные корки могут подарить заряд бодрости.

Белая часть арбузных корок положительно влияет на физическую работоспособность. Она придает силы и заряд бодрости, благодаря чему даже получила неофициальное название «природной виагры». Интересное воздействие арбузных корок на организм объясняется наличием аминокислоты цитруллина. Этот компонент помогает мышцам получить дополнительную порцию кислорода, что в свою очередь ускоряет восстановление после физических нагрузок и предотвращает боли в мышцах.

3. Первая помощь при ожогах

Солнечные ванные и арбузные корки — хороший тандем.

Арбузные корки — отличное средство для первой помощи, если кто-то обгорел на солнце. Они успокаивают и охлаждают раздраженную кожу, способствуя ее более быстрому заживлению. Для применения этого лайфхака арбузные корки нужно измельчить и аккуратно выложить образованную кашицу на кожу. Компресс следует держать около часа, а потом убрать и промыть кожу под прохладной водой.

4. Симптоматическая терапия при остеохондрозе

Приятный аромат и одновременная польза в ванной будут обеспечены.

Остеохондроз — неприятное заболевание, которое к тому же и довольно распространенное среди людей совершенно разных профессий и возраста. Оно характеризуется нарушением обмена веществ в хрящах, которые располагаются между позвонками. Остеохондроз часто вызывает дискомфорт и боли, помочь избавиться от которых могут арбузные корки. Для этого их нужно измельчить, залить горячей водой и дать настоятся. После этого полученную смесь нужно добавить в воду во время принятия ванны.

5. Польза для сердца

Кушать арбуз и его корки полезно всем.

Одно из существенных преимуществ арбузных корок заключается в том, что они невероятно полезны для сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что употребление арбуза и его корок может помочь снизить кровяное давление. Продукт также является отличным мочегонным средством, которое рекомендуется тем, кто страдает от повышенного кровяного давления. Регулярное употребление арбуза помогает снизить риск инфаркта и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

6. Красота по всем фронтам

С помощью арбузных корок можно помолодеть на несколько лет.

В арбузных корках содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которые могут пригодиться не только для внутреннего применения. Существенную пользу этот продукт может обеспечить и красоте. Если измельчить корочки арбуза и сделать из них маску для кожи, можно напитать кожу витаминами и дополнительно избавиться от пигментных пятен. Регулярные протирания кожи лица свежей коркой арбуза сделают ее более нежной и молодой. Маски с применением арбузных корок также полезны для волос, поскольку делают их более здоровыми и блестящими.

7. Помощь при болях

Компрессы с арбузными корками очень эффективные.

Арбузные корки могут стать настоящим натуральным спасением при головных болях. Чтобы устранить неприятный симптом, следует наложить продукт на виски и лоб и закрепить тканевой повязкой. Аналогичным способом арбузные корки можно применять также для избавления от болей при ушибах и ревматизме. Лучше всего прикладывать холодные корки, а когда они нагреваются, менять их на новые. Повторять эту процедуру следует до тех пор, пока болезненные ощущения не пропадут.

8. Разнообразие рациона

Арбузные корки — это не только полезный, но и вкусный продукт.

Сладкая красная мякоть арбуза очень сочная, вкусная и ароматная, поэтому ею можно наслаждаться бесчисленным количеством способов. Однако не стоит упускать возможность насладиться оригинальными блюдами с использованием белой мякоти арбуза на корках. Например, ее можно смешать с лаймом и небольшим количеством мяты для получения освежающего напитка. Помимо этого можно сделать как целые дольки арбуза, так и кусочки его корочки маринованными. Причем это блюдо бывает как сладко-кислым, так и острым, с добавлением корицы, гвоздики или перца, чтобы позволяет придать соленой кожуре приятный необычный вкус.

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