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8 убедительных причин не выбрасывать арбузные корки

8 убедительных причин не выбрасывать арбузные корки

Вряд ли найдется человек, который не знает обо всех достоинствах арбуза и его невероятном вкусе. Однако арбузные корки обычно незаслуженно отправляются в мусорное ведро даже без шанса на оправдание. А ведь они также имеют массу преимуществ для здоровья и разнообразия рациона благодаря насыщенности полезными компонентами и витаминами. С ними можно приготовить много разнообразных и вкусных блюд или навести красоту. 

Редакция предлагает несколько полезных советов по использованию этого необычного продукта в своей повседневной жизни.

8 убедительных причин не выбрасывать арбузные корки

1. Улучшение пищеварения

Арбузные корки спасают от серьезных проблем. /Фото: ayricon.com

Арбузные корки спасают от серьезных проблем.

В белой части арбузной корки содержится большое количество клетчатки. Поэтому ее употребление крайне полезно для пищеварения. Диеты с высоким содержанием клетчатки помогают поддерживать правильный образ жизни и снизить уровень сахара в крови. Согласно научным исследованиям регулярное употребление арбузных корок может снизить риск развития заболеваний толстой кишки.

Полезная информация: Арбуз полезен для увлажнения, поскольку он на 90% состоит из воды, что также делает его низкокалорийным — всего 30 калорий на 100 г. В сочетании с высоким содержанием клетчатки этот продукт является отличным перекусом для тех, кто страдает от метеоризма или пытается похудеть.

2. Дополнительная энергия

Арбузные корки могут подарить заряд бодрости. /Фото: madein.md

Арбузные корки могут подарить заряд бодрости. 

Белая часть арбузных корок положительно влияет на физическую работоспособность. Она придает силы и заряд бодрости, благодаря чему даже получила неофициальное название «природной виагры». Интересное воздействие арбузных корок на организм объясняется наличием аминокислоты цитруллина. Этот компонент помогает мышцам получить дополнительную порцию кислорода, что в свою очередь ускоряет восстановление после физических нагрузок и предотвращает боли в мышцах.

3. Первая помощь при ожогах

Солнечные ванные и арбузные корки — хороший тандем. /Фото: opentv.media

Солнечные ванные и арбузные корки — хороший тандем.

Арбузные корки — отличное средство для первой помощи, если кто-то обгорел на солнце. Они успокаивают и охлаждают раздраженную кожу, способствуя ее более быстрому заживлению. Для применения этого лайфхака арбузные корки нужно измельчить и аккуратно выложить образованную кашицу на кожу. Компресс следует держать около часа, а потом убрать и промыть кожу под прохладной водой.

4. Симптоматическая терапия при остеохондрозе

Приятный аромат и одновременная польза в ванной будут обеспечены. /Фото: ucarecdn.com

Приятный аромат и одновременная польза в ванной будут обеспечены. 

Остеохондроз — неприятное заболевание, которое к тому же и довольно распространенное среди людей совершенно разных профессий и возраста. Оно характеризуется нарушением обмена веществ в хрящах, которые располагаются между позвонками. Остеохондроз часто вызывает дискомфорт и боли, помочь избавиться от которых могут арбузные корки. Для этого их нужно измельчить, залить горячей водой и дать настоятся. После этого полученную смесь нужно добавить в воду во время принятия ванны.

5. Польза для сердца

Кушать арбуз и его корки полезно всем. /Фото: healtheuropa.eu

Кушать арбуз и его корки полезно всем. 

Одно из существенных преимуществ арбузных корок заключается в том, что они невероятно полезны для сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что употребление арбуза и его корок может помочь снизить кровяное давление. Продукт также является отличным мочегонным средством, которое рекомендуется тем, кто страдает от повышенного кровяного давления. Регулярное употребление арбуза помогает снизить риск инфаркта и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

6. Красота по всем фронтам

С помощью арбузных корок можно помолодеть на несколько лет. /Фото: caythuoc.org

С помощью арбузных корок можно помолодеть на несколько лет. 

В арбузных корках содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которые могут пригодиться не только для внутреннего применения. Существенную пользу этот продукт может обеспечить и красоте. Если измельчить корочки арбуза и сделать из них маску для кожи, можно напитать кожу витаминами и дополнительно избавиться от пигментных пятен. Регулярные протирания кожи лица свежей коркой арбуза сделают ее более нежной и молодой. Маски с применением арбузных корок также полезны для волос, поскольку делают их более здоровыми и блестящими.

7. Помощь при болях

Компрессы с арбузными корками очень эффективные. /Фото: i0.wp.com

Компрессы с арбузными корками очень эффективные. 

Арбузные корки могут стать настоящим натуральным спасением при головных болях. Чтобы устранить неприятный симптом, следует наложить продукт на виски и лоб и закрепить тканевой повязкой. Аналогичным способом арбузные корки можно применять также для избавления от болей при ушибах и ревматизме. Лучше всего прикладывать холодные корки, а когда они нагреваются, менять их на новые. Повторять эту процедуру следует до тех пор, пока болезненные ощущения не пропадут.

8. Разнообразие рациона

Арбузные корки — это не только полезный, но и вкусный продукт. /Фото: kulinario.me

Арбузные корки — это не только полезный, но и вкусный продукт. 

Сладкая красная мякоть арбуза очень сочная, вкусная и ароматная, поэтому ею можно наслаждаться бесчисленным количеством способов. Однако не стоит упускать возможность насладиться оригинальными блюдами с использованием белой мякоти арбуза на корках. Например, ее можно смешать с лаймом и небольшим количеством мяты для получения освежающего напитка. Помимо этого можно сделать как целые дольки арбуза, так и кусочки его корочки маринованными. Причем это блюдо бывает как сладко-кислым, так и острым, с добавлением корицы, гвоздики или перца, чтобы позволяет придать соленой кожуре приятный необычный вкус.

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