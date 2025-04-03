Сладости, которые можно есть в Великий пост

Великий пост – ежегодный христианский праздник, который длится около сорока дней, вплоть до самой Пасхи. Как правило, в этот период времени верующие сосредоточены на молитве, покаянии, смирении, самоотречении и самопожертвовании.







Ко всему прочему, в пост важно соблюдать и правила питания, отказавшись от привычных блюд и десертов.

1. Можно есть халву

2. Козинаки также можно есть в пост

3. Мармелад также допускается есть в пост

4. Не отказывайте себе в зефире и пастиле

5. Можно есть варенье, джем и мёд

6. Включите в рацион небольшое количество сухофруктов

7. Максимально тёмный шоколад

8. Постная выпечка также допустима в пост

9. Побалуйте себя небольшим количеством рахат-лукума

Однако несмотря на строгие запреты рацион может быть весьма разнообразным, впрочем, касается это и сладостей, которые смело можно есть на протяжении всего праздничного периода.Халва.Халва – восточная сладость, которую запросто можно есть в Великий пост, поскольку это вегетарианский продукт, состоящий из орехов, семян, карамельной массы, сахара, мёда или других добавок не животного происхождения. Ко всему прочему, халва достаточно питательный и калорийный продукт, надолго обеспечивающий сытость, что весьма кстати во время поста. Однако важно выбирать халву с пометкой «постный продукт», поскольку в сладостях, покрытых шоколадной глазурью, содержатся продукты животного происхождения, а они недопустимы.В Великий пост разрешается есть козинаки.Козинаки – сладости, которые состоят из молотых или цельных орехов (а иногда и из семян) с добавлением мёда или сахарного сиропа. Поскольку их состав полностью состоит из растительных ингредиентов, козинаки допускается есть во время Великого поста. По словам нутрициологов, козинаки считаются весьма полезными сладостями, из-за их питательной ценности. Они обеспечивают хороший заряд энергией на протяжении дня, насыщая организм углеводами и антиоксидантами. В козинаках также содержатся полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, оказывающие благоприятное воздействие на работу сердца, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.Натуральный мармелад также можно есть в великий пост.Как правило, мармелад готовится из свежих фруктов, ягод и соков с добавлением сахара, яблочного пектина, агар-агара или желатина. Зачастую такие сладости имеют плотную текстуру и кисло-сладкий вкус, который нравится как взрослым, так и детям. А ещё мармелад считается полезным, поскольку в нём есть витамин С, В6, витамин А, минералы, кальций, а также рибофлавин. Помимо витаминов, в нём содержится достаточно большое количество клетчатки, отвечающей за бесперебойную работу пищеварения. Помимо всего этого, мармелад богат антиоксидантами, оказывающее благоприятное воздействие на организм. Но, прежде чем купить пачку сладостей, убедитесь в том, что в составе нет желатина, поскольку это продукт животного происхождения, а он запрещён во время Великого поста.также в пост можно полакомиться натуральной пастилой и зефиром без продуктов животного происхождения в составе.Помимо классического зефира и пастилы существуют постные аналоги, в составе которых полностью отсутствуют продукты животного происхождения. Поэтому такие сладости можно есть в пост без всяких опасений. Ко всему прочему, и зефир, и пастила относятся к полезным вкусняшкам, поскольку готовятся из натуральных ингредиентов (ягодного или фруктового пюре, пектина или агар-агара с добавлением сахара).Разрешается есть джем, варенье и мёд.В пост также можно есть варенье, джем и даже мёд. Эти сладости не запрещены церковью, поэтому их частенько подают в качестве лакомства к чаю, или добавляют в каши (например, в овсяную, гречневую, рисовую). Несмотря на пользу мёда, важно не забывать о том, что в нём, как и в варенье и джеме содержится высокое количество сахара и углеводов, которые, к сожалению, оказывают далеко не самое благоприятное воздействие на организм. Поэтому употреблять такие сладости нужно дозировано (в небольшом количестве).Сухофрукты отлично подходят на перекус даже во время Великого поста.Сухофрукты также можно есть в пост, поскольку ими легко заменить обычные сладости, да и пользы в таких вкусняшках гораздо больше, чем в магазинных конфетах и тортах. Ко всему прочему, в сухофруктах содержится калий, железо, а также много питательных веществ. Есть в них и витамины, минералы, антиоксиданты, а в кураге, финиках и черносливе – полным-полно клетчатки, в которой так нуждается пищеварительная система.Шоколад с высоким содержанием какао.В мире существует огромное разнообразие шоколада, но самым полезным считает тот, в котором больше всего процентов какао. Чем выше в нём содержание какао, тем горче и суше он будет. Тёмный шоколад славится свой пользой благодаря тому, что в нём содержатся не только важные растительные ингредиенты, такие как калий, магний, а и антиоксиданты. Поэтому шоколад с высоким содержание какао можно употреблять в пищу во время Великого поста, к тому же, такое лакомство поднимает настроение, улучшает общее состояние и заряжает энергией.В рацион можно включить постную выпечку.Если вы не представляете свою жизнь без мучного и даже в Великий пост вам требует съесть кусочек хлебобулочного изделия, тогда позаботитесь заранее о том, чтобы в доме была постная выпечка. Это может быть не только хлеб и булочки, а и кексы, пудинги, печенье и любая другая выпечка, в которой не содержатся продукты животного происхождения. На сегодняшний день производитель предлагает огромное разнообразие постной продукции, которую можно есть на протяжении всего праздника, вплоть до самой Пасхи, не переживая о том, что вы нарушаете канон и правила.В пост можно побаловать себя небольшим количеством рахат-лукума.Рахат-лукум – одна из самых популярных турецких сладостей, которую полюбили практически во всём мире за пределами родины. Зачастую лакомство готовят на основе воды, крахмала (иногда с агар-агаром) и сахара с различного рода добавками в виде фисташек, орехов, ягодного сока, кокосом, какао и так далее.Поскольку в этих сладостях отсутствуют продукты животного происхождения, их без зазрения совести можно есть в пост.