Красивый способ покраски яиц с помощью галстуков

Сделайте великолепный набор узорчатых пасхальных яиц с помощью нескольких старых галстуков. Используйте эту технику для окрашивания пасхальных яиц шелковыми галстуками, которые могут носить для вас сентиментальную ценность (например, старые галстуки папы или дедушки).



Выбирая ткань, ищите смелые узоры с множеством цветов. Более темные оттенки фиолетового, красного, синего и зеленого лучше всего передаются, а пастельные и светлые тона дадут вам более тонкий дизайн.







Необходимые материалы



Белые яйца



100% шелковые галстуки



Белая хлопчатобумажная ткань



Обычная белая нить или резинки



Кастрюля



Вода



белый уксус



Лист для выпечки



Бумажные полотенца



Имейте в виду, что сваренные вкрутую яйца не будут съедобны после того, как вы перенесете узор с галстуков.



Шаг 1: Подготовьте яйца

Шаг 2: Сварить яйца

Шаг 3: Снимите ткань

Разрежьте шелковые галстуки на большие куски. Вам понадобится примерно один галстук на каждые три яйца. Плотно оберните галстук вокруг яйца, стараясь не треснуть скорлупу. Постарайтесь разгладить любые морщины или складки. Чем плотнее вы его завернете, тем четче будет рисунок. Вырежьте квадрат немного большего размера из белой хлопчатобумажной ткани и оберните им яйцо, завязанное галстуком. Это поможет предотвратить попадание красителя на другие яйца во время их варки. Закрепите простой белой нитью или резинкой.Аккуратно положите завернутые яйца в кастрюлю и залейте их холодной водой. Добавьте шесть столовых ложек белого уксуса. На среднем огне медленно доведите воду до кипения и варите не менее 20 минут. Достаньте яйца и положите их на противень, застеленный бумажными полотенцами, чтобы они остыли.Когда яйца остынут, уберите хлопчатобумажную и шелковую ткань. Не используйте шелковую ткань повторно на другом яйце — рисунок уже перенесен. Аккуратно вытрите яйцо насухо от лишней влаги. Если вы хотите придать блеск своим шелковым яйцам, смажьте их растительным маслом. Эти яйца предназначены только для декоративного использования. Мы не рекомендуем есть готовые яйца, окрашенные в шелковый галстук