Дома престарелых в разных странах. Каково там жить?

Стареть никто не хочет, и уж тем более становиться обузой для родных и близких. Но жизнь такова, что старения никому не избежать. У каждого этот процесс проходит по-своему. Одни счастливо живут в окружении семьи, другие – одиноко справляются, а третьи – попадают в дома престарелых. Стоит отметить, что в разных странах отношение к таким учреждениям весьма разное, соответственно качество содержания стариков также отличается. Предлагаем Вам узнать, как живут бабушки и дедушки в домах престарелых в разных уголках Земли.







1. США

В США большинство старых людей умирает в домах престарелых. Общественность нисколько не осуждает ссылку пенсионеров в подобные интернаты, а наоборот поддерживает.







Считается, что если человек по каким-то причинам не может жить один (например ухаживать за собой, готовить кушать или платить за дом), то его отправляют в дом для престарелых.







Дома для престарелых и за них нужно платить.







Средняя стоимость проживания в таком доме ориентировочна равна 168 $ в день или 61 тыс. долларов в год. Диапазон цен от 40 тыс. в год за самый простецкий пансионат до 200 тысяч за шикарные апартаменты.







2. Германия

В настоящее время пожилых людей всё чаще и чаще отправляют в дома престарелых.







Это реальная тенденция, таких учреждений появляется всё больше. Молодые люди обычно не заботятся о стариках. Современный стиль жизни с этим не совместим. Есть ещё причины, по которым люди отправляют стариков в такие дома – там профессионально ухаживают за больными людьми.







3. Россия

В России подавляющее большинство домов для престарелых муниципальные и государственные и финансируются из бюджета.







Отношение к домам престарелых у российской общественности неоднозначное.







Как правило они являются обителью пожилых людей, либо не имеющих близких родственников либо не поддерживающих с ними взаимоотношений.







Средняя стоимость предоставления стационарного обслуживания в подобных заведениях на одного человека составляет 32 000 рублей в месяц.







Однако согласно закону, размер ежемесячной платы не может превышать 75% среднедушевого дохода пенсионера. Таким образом в среднем старики и инвалиды платят за проживание в доме-интернате 8 000 рублей.







4. Израиль

В Израиле к тому, что родителей рано или поздно отдают в дома престарелых, относятся нормально.







Никто в тебя пальцем тыкать не будет – мол, вот сволочи, сдали маму в дом престарелых, а сами квартиру продали и жируют.







Моральные нормы универсальны, и их никто не отменял, но если время пришло идти туда, то надо идти.







5. Китай

Традиционно в Китае с презрением относятся к тому факту, что некоторые отправляют своих родителей в дома престарелых. Есть такая поговорка: «Благочестие – важнейшая из всех добродетелей».







Согласно опросам в Интернете более 80% китайцев выступают против того, чтобы отправлять родителей в дома престарелых. Китайская культура учит людей любить друг друга и самое главное – любить членов своей семьи.







В Китае немного денег тратиться на дома престарелых, отношение среди людей к ним предвзятое, как чуть ли не к местам для пыток.

Но в существующих домах престарелых, за стариками ухаживают как за своими близкими родственниками.



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