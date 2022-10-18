Невероятные храмовые комплексы мира

Мы привыкли к тому, что церковь или храм — оплоты религиозного смирения и спокойной, величественной красоты. Тем не менее традиции храмовых построек меняются от культуры к культуре, благодаря чему некоторые из храмовых комплексов мира производят поистине невероятное впечатление. Они поражают даже сегодня, спустя сотни и даже тысячи лет после своей постройки.









Прамбанан

Храм Кинкакуджи

Шри Рангататсвами

Ват Ронг Хун

Храм Неба

Паро Такцанг

Мечеть Шейха Заида

Золотой храм

Собор Святого Семейства

Храм Гавдавпалин