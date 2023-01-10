7 фактов о чудесном преображении 470-килограммовой Майры Розалис
1. Майра Розалес весила 470 кг. Она не могла ходить, только с большим трудом могла приподнять корпус. Майра не могла принять душ, не могла сама о себе позаботиться — все эти тяготы легли на плечи ее семьи, которая была вынуждена по мере своих сил поддерживать ее жизнь.
2. Когда племянник Майры поступил в больницу с тяжелой травмой головы и вскоре умер, Майра сказала полиции, что это ее вина: она случайно упала на малыша, и тот задохнулся.
Однако полиция выяснила, что травмы, повлекшие смерть, на самом деле причинила ребёнку его мать, сестра Майры, которую в итоге арестовали и отправили в тюрьму. Будучи самой тяжелой женщиной в мире, Майра поняла, что теперь, кроме нее, заботиться об оставшихся детях сестры некому.
3. Когда решение было принято, Майра Розалес должна была прежде всего лечь на операцию, чтобы избавиться от значительной части веса, который не позволял женщине не то что начать худеть, а даже банально двигаться.
4. У женщины были жуткие отеки и пролежни, состояние кожи и мышц было критическим. Однако начиная с этого периода и по сегодняшний день Майре удалось похудеть на 80% Её превращение по-настоящему удивительно.
5. При диагнозе «патологическое ожирение» мало просто отправиться на операцию. Это, безусловно, большой стресс как для всего организма, так и для психологического состояния пациента. И потому крайне важно не просто принять изменения, но и не отступиться от них.
6. Майра не сдалась: как только врачи разрешили ей физическую нагрузку, она продолжила свой путь к похудению. У нее был мощный стимул — Майра понимала, что если она не возьмет себя в руки, то просто не сможет обеспечить своим племянникам будущее.
7. Сейчас Майра весит 91 кг и выглядит при этом достаточно привлекательно. Она побывала на нескольких телевизионных шоу, рассказывая о своем опыте похудения. Удивительная женщина продолжает заботиться о своих племянниках и уверяет, что не собирается возвращаться к нездоровому образу жизни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии