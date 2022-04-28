10 выдающихся мегалитических построек, которые разрушают стереотипы о древности

Киригуа - постройка времён майя и дригие невероятные древности.
Сегодня люди смотрят на гигантские небоскребы и считают их вершиной человеческой инженерии. При этом многие даже не догадываются о технологических чудесах древней истории - зданиях и храмах, которые, казалось бы, невозможно построить в то далёкое время. В этом обзоре малоизвестные примеры удивительных древних построек.
1. Пуэбло-Бонито
Соединенные Штаты Америки
Посёлок-дворец Пуэбло-Бонито, построенный анасази.
Расположенное на северо - западе штата Нью-Мексико поселение Пуэбло-Бонито является самым крупным и наиболее известным примером «поселка-дворца», построенного культурой анасази. Поселение начали строить в первой половине X века нашей эры, а завершили только через 180 лет. На пике развития в Пуэбло-Бонито было около 800 отдельных строений, некоторые из которых имели целых пять этажей. Впервые древнее поселение было обнаружено в 1849 году лейтенантом армии США Джеймсом Х. Симпсоном. С тех пор Пуэбло-Бонито стал одним из самых раскопанных и разведанных археологических мест на юго-западе США. К сожалению, ряд строений был поврежден, когда часть скалы позади поселения разрушилась. Что особо интересно, в Пуэбло-Бонито было найдено множество таинственных петроглифов, сделанные где-то в конце X – начале XI века.
2. Чатал
Турция
Древнее поселение Чатал.
Обнаруженное на юге Турции древнее поселение Чатал, по оценкам современных ученых, существовало с 7500 г. до н.э. примерно до 5700 г. до н.э. Он был построен неизвестной неолитической культурой, которая, как полагают ученые, была высокоразвитой на тот момент. Раскопки продолжаются с момента обнаружения Чатала в конце 1950-х годов британским археологом Джеймсом Меллаартом. Был обнаружен ряд интересных предметов, в том числе (предположительно) самая ранняя известная карта и некоторые из самых качественных кинжалов того периода. Дома в Чатале имеют одну интригующую особенность: у них нет дверей, а заходить в дом нужно было через крышу, поднявшись на нее по лестнице. Кроме того, мертвых в этом древнем поселении хоронили под полами домов, в частности под очагами.
3. Локмарьаке
Франция
Группа крупнейших доисторических европейских мегалитов.
Французский регион Бретань знаменит своей группой крупнейших доисторических европейских мегалитов. Размеры самого большого мегалита, созданного около 4500 г. до н.э., почти 21 метр в длину, а вес - от 200 до 280 тонн. Сегодня уже никто не узнает, почему этот мегалит, известный как «Камень фей», был сломан тысячелетия назад. Возможно, это произошло в результате землетрясения, но скорее всего это сделали люди. Что особо поразительно, «Камень фей» доставили единым цельным куском из карьера, находящегося более чем в 10 километрах. Как это было сделано - неизвестно.
4. Колоссы Мемнона
Египет
Колоссы Мемнона - памятник фараону Аменхотепу III.
Построенные в качестве памятника фараону Аменхотепу III и помещенные возле его ныне разрушенного храма, колоссы Мемнона представляют собой пару статуй высотой 23 метра. Также на этих статуях (если быть точнее, на подножии тронов статуй) можно найти рельефы жены, дочери и матери Аменхотепа. Статуи были названы в честь Мемнона, героя Троянской войны. Ходили предания, что до того, как статуи были повреждены в результате землетрясения, северная статуя по утрам издавала звук, напоминающий колокольный звон (возможно, из-за повышения температуры). Египтяне считали, что этот звук выражает одобрение богов.
5. Столп Помпея
Египет
Столп Помпея.
Столп Помпея был возведенный в качестве памятника римскому императору Диоклетиану после того, как он подавил восстание в Александрии. Часто ошибочно полагают, что его построили в честь римского консула Гнея Помпея Великого, но надпись на его основании четко указывает на то, что столп был сделан в честь Диоклетиана народом Александрии. История о том, что когда Помпей потерпел поражение от Юлия Цезаря и сбежал из Рима в Египет, его убили в Александрии, а голову поместили в погребальный сосуд на вершине столба (тем самым дав столбу его название), - миф. 27-метровый столп был построен в течение четвертого века нашей эры и когда-то был частью храма римского бога Сераписа, который впоследствии был разрушен.
6. Дольмен Менга
Испания
Погребальный мегалитический курган, расположенный на юге Испании.
Датируемый примерно 2000 г. до н.э., дольмен Менга (также известный как Куэва-де-Менга) - большой погребальный мегалитический курган, расположенный на юге Испании. Ряды погребальных камер (их стены, крыша и столбы) были созданы из огромных каменных блоков весом до 180 тонн. Что касается названия, то легенда гласит, что прокаженная по имени Менга поселилась внутри дольмена после того, как умер ее муж. Археологи считают , что этот дольмен является крупнейшей подобной структурой в Европе, а несколько сотен различных скелетов внутри него, возможно, принадлежали правителям построившей Менга культуры. Тем не менее, кем были эти строители, остается загадкой и по сей день.
7. Киригуа
Гватемала
Киригуа - постройка времён майя.
В построенном майя между 200 и 800 годами н.э. городе Киригуа можно найти замечательные примеры архитектуры майя, а также одни из самых больших существующих стел (резных каменных памятников). Только одна «стела E» весит невероятные 65 тонн. Киригуа был заброшен около 900 г. н.э., что было, вероятно, связано с упадком торговли нефритом.
8. Дур Шаррукин
Ирак
Ассирийская «Крепость Саргона».
Дур Шаррукин, что переводится с аккадского как «Крепость Саргона», был построен ассирийцами где- то между 717 и 707 г. до н.э. в северной части современного Ирака. Размер города был почти 2,6 квадратных километров, а особо примечательными в нем были храм Набу (бога растительности) и королевский дворец. Тем не менее, самым интересным артефактом, восстановленным из руин, является ассирийский бык — каменная статуя весом около 40 тонн. Город был покинут вскоре после того, как его строительство было завершено, потому что царь Ассирии Саргон II был убит в бою.
9. Хаджар-Ким
Мальта
Мегалитический храмовый комплекс Хаджар-Ким.
Расположенный на Мальте мегалитический храмовый комплекс Хаджар-Ким, как полагают, был построены неизвестной современным ученым культурой между 3200 и 2500 годами до н.э. Считается, что эта культура была уничтожена в результате голода или стихийного бедствия. В Хаджар-Ким можно найти один из самых ранних примеров религиозных верований — в местном храме сохранился ряд статуй богини плодородия. Что интересно, Хаджар-Ким был построен на сотни лет раньше, чем Стоунхендж.
10. Тиуанако
Боливия
Доисторическая столица культуры Тиуанако.
Доисторическая столица культуры Тиуанако, город Тиауанако расположен на берегу озера Титикака в Боливии. Первоначально он был небольшой деревней, но в между 400 и 900 годами н.э. город буквально расцвел и в нем были возведены многие из крупнейших каменных сооружений в Южной Америке. Однако, внезапно город опустел примерно в 1000 г. н.э., скорее всего, из-за наводнений. В конце концов цивилизацию тиауанако завоевали инки. Город, в котором когда-то жило более миллиона человек, был заново открыт только в 1876 году.
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