Спасаем Землю: 7 вещей, которые заменят полиэтиленовые пакеты и избавят от бардака на кухне

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня

1. Бумажный пакет

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня

2. Стильные хлопковые «авоськи»

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня

3. И авоськи настоящие

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня

4. Самодельные сумки

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня

5. Картонные коробки

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня

6. Стеклянные бутылки-герметики

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня

7. Пергамент или вощёная бумага

7 вещей, которые следует использовать вместо полиэтиленовых пакетов уже сегодня