10 темных секретов Византийской империи: интриги, кастрация, рабы и другие традиции того времени

Тёмные тайны Византии.
После того, как Западная Римская империя пала, Восточная Римская империя - Византия - существовала еще 1000 лет. Византийский двор вскоре стал известен как настоящий рассадник интриг и секретов и место беспощадной борьбы за трон. Никто никому не мог доверять.
1. Убийства
Лев V Армянин - император, который сражался до последнего.
Поскольку византийцы всегда считали, что непопулярного правителя можно заменить, ряд императоров погибли насильственной смертью. Константа II забили до смерти мыльницей в то время, как он принимал ванну. Михаил III потерял обе руки, пытаясь защититься от удара мечом. Никифор Фока был предупрежден о заговоре и приказал обыскать дворец, но его жена спрятала убийц в своей спальне, куда охрана не могла войти. В итоге императора зарезали той же ночью. Когда на Лев V Армянина на Рождество напали убийцы, замаскировавшиеся под хор поющих монахов, то он схватил тяжелый крест из алтаря и сражался до тех пор, пока ему не отрубили руку. Труп императора убийцы выбросили в отхожее место.
2. Обезображивание как способ борьбы с конкурентами
Византийская императрица Ирина.
Византийцы считали, что обезображенный человек не мог претендовать на престол. В результате, императоры часто уродовали своих соперников, а не убивали их. Самыми популярными способами изуродовать человека были ослепление, а также отрезание носа и языка. В последующие годы наиболее распространенной практикой стала кастрация. В некотором смысле, членовредительство считалось более гуманным. К примеру, Иоанн IV Ласкарис жил в течение 40 лет после того, как его ослепили. Императрица Ирина ослепила собственного мятежного сына в той комнате, где она родила его. Юноша скончался от полученных ранений спустя короткое время. Тем не менее, иногда увечья не мешали фактически править страной. Василия Лакапина кастрировали в детстве, чтобы он не стал претендовать не престол, Но Василий стал «серым кардиналом» и фактически правил Византией через несколько марионеточных императоров.
3. Безносый император
Безносый император Юстиниан II.
Юстиниан II был впервые свергнут в 695. г. н.э. Повстанцы отрезали ему нос и разрезали ему язык по центру до основания, прежде чем сослать его в Крым. Юстиниан бежал в земли хазар и начал строить планы возвращения к власти. Новый император подкупил хазар, чтобы те убили своего гостя, но Юстиниана предупредили об этом, и он лично задушил убийц, а потом бежал в Болгарию в рыбацкой лодке.
Заключив союз с болгарским ханом, Юстиниан вернулся в Константинополь, проник со своими воинами в город по канализации и жестоко отомстил врагам. Вернувшись на трон, правил в течение еще шести лет. Появляясь на людях он надевал золотой нос и разговаривая через переводчика, обучившегося понимать бульканье, которое издавал император с разрезанным языком.
Император Юстиниан был так жесток, что в 711 году его снова свергли, только на этот раз уже не сослали, а убили.
4. Интрига
Интриги как часть Константинополя.
При императорском дворе в Константинополе царила атмосфера тайн и интриг. За влияние боролись все - от евнухов до придворных, а империей по сути часто правили фавориты императоров. К примеру, в IX веке, евнух Стауракиос помог императрице Ирине свергнуть и ослепить своего сына. Сам Стауракиос вскоре был отстранен от неформальной власти евнухом Этиосом, который плел интриги, чтобы сделать своего брата императором. Но и Этиосу не удалось защититься от министра финансов Никифора, который организовал переворот? и сам царствовал как император, пока его не убили болгары. Эта атмосфера интриг царила до падения Константинополя.
5. Гражданская война
Гражданская война.
В девятом веке Михаил 1 Рангаве был вынужден отречься от престола под давлением трех своих генералов: Льва Армянина, Михаила Аморианина и Томаса Славянина. Лев стал императором в 813 году, но в 820 году его убили во время рождественской службы последователи Михаила Аморианина. Томас Славянин восстал против Михаила, что вызвало массовую гражданскую войну, которая сильно ослабила империю, ведущую войну против арабов. Аналогичные проблемы возникли в 10-м веке, когда восстание Варды Фока было подавлено генералом Вардой Склиром. Но евнух Василий Лакапин начал очередное восстание, тайно освободив Фока из тюрьмы и поддержав его в войне против Склира. Хотя Фока победил Склира, позже они втроем с Лакапиным объединились против молодого Василия II Болгаробойца. Но внутренние распри между ними привели к тому, что Василий II занял трон.
6. Багрянородные
Багрянородные детишки.
Византийцы считали сиреневый и пурпурный императорскими цветами, поэтому одежду таких цветов разрешалось носить только членам императорской семьи. В конце концов, император приказал построить специальную комнату со стенами из порфира - камня пурпурного цвета. Императорских детей, рожденных в этой комнате, называли «Багрянородными». Это считалось очень престижным и такие дети не должны были вступать в брак за пределами империи, хотя Киевский князь Владимир потребовал багрянородную невесту в качестве цены на военную помощь и обращение Руси в христианство.
Багрянородные пользовались очень большой поддержкой простых людей. К примеру, когда Константина VII Багрянородного свергли еще в юношеском возрасте, статус багрянородного защитил его, а также ему было разрешено остаться в качестве соправителя на 24 года.
7. Бунты
Бунты в Константинополе.
Жители Константинополя, величайшего города на Земле, не боялись выражать свое мнение, причем часто не самым мирным путём. Известно, как фанаты «синей» и «зеленой» команд гонок на колесницах взбунтовались против Юстиниана I. Император уже был готов бежать из города, но у власти он остался благодаря своей жене Феодоре, заявившей, что она лучше умрет императрицей, чем будет жить, как простолюдин. Повстанцев вскоре убили. Однако, не все беспорядки дестабилизировали империю. Так, одна особенно кровавая гражданская война фактически закончилась благодаря тюремному бунту. Когда великий дука Алексей Апокавк осматривал свою новую тюрьму, политические заключенные взбунтовались и убили его, после чего сторонники Апокавка прекратили борьбу за власть.
8. Кастрация
Византийские евнухи.
Евнухов в Византийском государстве можно было найти на любой должности: от придворных священников до генералов. Обычно их воспринимали как безобидных, ни на что не претендующих людей, поскольку у евнухов не было детей, которые могли бы наследовать их статус. Тем не менее, евнухи не всегда были «безобидными». К примеру, Иоанн Орфанотроф (смотритель Константинопольского приюта для сирот) прославился тем, что сыграл ключевую роль в царствование императоров Романа III (1028—1034) и своего брата Михаила IV (1034—1041).
Кастрация была незаконной в империи. Поэтому многие евнухи были изначально рабами, которых кастрировали за пределами империи еще в юном возрасте, а только потом привозили в Византию. Но были известны и случаи, когда обедневшие византийские родители кастрировали своих сыновей в надежде на то, что когда эти мальчики подрастут, то им будут обеспечены прибыльные должности при дворе.
9. Секс–рабы
Страсти византийские.
Несколько источников того времени утверждали, что евнухи часто использовались в качестве сексуальных рабов. Это было официально запрещено, и церковь изо всех сил старалась найти способ остановить подобную практику, напрямую не осуждая рабство (и, тем самым, императора). Проблема иллюстрируется в записях святого X века Андрея Шута, который писал, что «…если раб не подчиняется, то его будут наказывать…». Но Андрей настаивал на том, что «если рабы не поддерживают отвратительные страсти своих хозяев, то они трижды блаженны, ибо они могут считаться мучениками».
10. Зилоты Фессалоник
Императоры и революционеры.
В 1341 году империя переживала очередную гражданскую войну. Новому императору было девять лет, и друг его отца Иоанн VI Кантакузин был назначен регентом. Мать мальчика Анна Савойская и великий дука Алексей Апокавк сформировали альянс против регента-узурпатора, что вызвало массовый конфликт. Но внезапно в городе Фессалоники анти-аристократическая политическая группировка обычных людей захватила власть и начала движение за автономию города. Эти революционер, которые называли себя «зилотами», отстаивали права бедных и зачастую нападали на богатых людей, убивая их. Совет фанатиков-зилотов правил Фессалониками во время гражданской войны. Хотя они присягнули на верность великому дуке Алексею Апокавку, зилоты оставались враждебными по отношению к аристократии и в конечном итоге отстояли свою независимость, убив его сына. Революция была подавлена только после того, как Иоанн VI Кантакузин стал императором.
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