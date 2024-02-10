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Эффективная подкормка для огурцов

Подкормите, а заодно защитите свои огурцы от болезней! Всего 1 л под каждую лиану, и они не будут желтеть. Огурец внезапно засыплет огромным урожаем — будете раздавать! Просто и очень эффективно.


Осмотр огурцов



Если заметили, что листья недостаточно сочного зелёного цвета — это недостаток азота. Если появился желтый край — недостаток калия, меди, фосфора. Ложная мучнистая роса возникает обычно к концу сезона ввиду изменения погодных условий.


Натуральная подкормка для огурцов



Данная подкормка увеличивает количество завязей и устраняет желтизну на листьях, если таковая имеется. Также она защищает огурчики от вредителей и болезней! Возьмите 9 л воды, в которые разбавьте 1 л молочной сыворотки. Это самая простая, но реально работающая подкормка!



Поливайте под корень по 1 л натурального удобрения. Процедуру можно повторить через 2-3 недели или по мере необходимости.



Молочная сыворотка — проверенное годами средство, которое очень любят огурцы! Они быстро откликаются на эту подкормку, завязывают больше сладких, вкусных плодов, а также не болеют!
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Огурцыподкормка

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