Как ухаживать за декабристом, чтобы он обильно цвёл

Пришла зима и нас снова радует невероятно красивое и пышное цветение декабриста. Для одних это редкое новогоднее чудо, а для других предсказуемая закономерность. Ведь с хорошей подкормкой Шлюмбергера обязательно порадует тебя распустившимися бутонами.

И случится это как по расписанию, в конце ноября — начале декабря.





ЦВЕТЕНИЕ ДЕКАБРИСТА

Начало осени

С марта по май

Что использовать в качестве подкормки?

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Когда рождественнику нужны подкормки? Декабрист формирует бутоны на свежих приростах, появляющихся на кончиках побегов. Отсюда следует, что для пышного цветения растения таких побегов должно быть как можно больше.Но как этого добиться? Ответ прост: насытить почву необходимыми для роста зеленой массы удобрениями. Рассказываем, как и когда это делать.В этот период закладываются бутоны к зимней волне цветения. Нужны две подкормки с интервалом в три недели. Осенью нам не нужно, чтобы растение тратило свои ресурсы на листья в ущерб цветению. Поэтому для осенней подкормки выбираем удобрения с высоким содержанием фосфора и калия.Весна — период роста растения. Подкармливаем раз в месяц.С июня по августЛетом у декабриста начинается бурный рост листьев. Поэтому подкормку нужно проводить чаще — 1,5–2 раза в месяц. Не забудь обратить внимание на формулу N-P-K в инструкции или на этикете.В период наращивания зеленой массы азота (N) должно быть больше, чем фосфора (P) и калия (K).Сегодня мы не станем вспоминать о сахаре, древесной золе и костной муке, так как тема натуральных средств уже раскрыта в одной из предыдущих статей. Поговорим о готовых жидких минеральных удобрениях.Преимуществ их использования я могу назвать несколько. Во-первых, начинающему цветоводу не придется досконально разбираться в химическом составе компонентов, пытаясь отыскать в них тот самый азот.Достаточно просто прочитать этикетку на обратной стороне средства. В начале осени и весной подойдут удобрения с пометкой «для цветущих». Летом — «для декоративно-лиственных».Во-вторых, не нужно ничего мыть, сушить, дробить, просеивать и измельчать в кофемолке. Развел водой и вперед. И в-третьих, как ни странно, готовое удобрение обойдется тебе не так уж и дорого.Посуди сам: обычное недорогое удобрение «для цветущих» стоит порядка 70 рублей за 200 мл. При использовании его нужно развести из расчета 10 мл на 1 л воды. Состав «для декоративно-лиственных» обойдется тебе примерно в такую же сумму. Таким образом, реальный расход каждого удобрения составит 50–60 мл в год. При этом одной бутылочки тебе точно хватит на 2 или 3 года.Если твой декабрист зацвел, постарайся не переносить его с места на место, не мыть и не поворачивать горшок по отношению к свету. Лучше вообще не трогай цветок в этот период, а просто наслаждайся его красотой.