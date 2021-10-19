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17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

Самая сложная работа на свете — быть мамой. Мама всегда поймет и поддержит, даст нужный совет, искренне порадуется нашим победам и не даст опустить голову в трудные минуты.

Спасибо за то, что подарили нам жизнь

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Sogni Su Carta / © Barbara Szepesi

Читали сказки и рассказывали удивительные истории

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Zac Retz

С нежностью укладывали спать

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Nidhi Chanani

Были рядом даже в самые бессонные ночи

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© AnnWeaver

Поддерживали наши сумасшедшие идеи

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Goro Fujita

И развивали в нас чувство вкуса и стиля

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Pascal Campion

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Katie Rodgers

Спасибо, что лечили нас от простуды

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Pascal Campion

Всегда поддерживали

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Pascal Campion

И согревали теплом в самый дождливый день. Мы вас очень любим!

17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

© Goro Fujita / © Melani Sie

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