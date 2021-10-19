Самая сложная работа на свете — быть мамой. Мама всегда поймет и поддержит, даст нужный совет, искренне порадуется нашим победам и не даст опустить голову в трудные минуты.
Спасибо за то, что подарили нам жизнь
© Sogni Su Carta / © Barbara Szepesi
Читали сказки и рассказывали удивительные истории
© Zac Retz
С нежностью укладывали спать
© Nidhi Chanani
Были рядом даже в самые бессонные ночи
© AnnWeaver
Поддерживали наши сумасшедшие идеи
© Goro Fujita
И развивали в нас чувство вкуса и стиля
© Pascal Campion
© Katie Rodgers
Спасибо, что лечили нас от простуды
© Pascal Campion
Всегда поддерживали
© Pascal Campion
И согревали теплом в самый дождливый день. Мы вас очень любим!
© Goro Fujita / © Melani Sie
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17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам
Самая сложная работа на свете — быть мамой. Мама всегда поймет и поддержит, даст нужный совет, искренне порадуется нашим победам и не даст опустить голову в трудные минуты.
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