17 нежных иллюстраций с любовью к нашим мамам

Самая сложная работа на свете — быть мамой. Мама всегда поймет и поддержит, даст нужный совет, искренне порадуется нашим победам и не даст опустить голову в трудные минуты.



Спасибо за то, что подарили нам жизнь







© Sogni Su Carta / © Barbara Szepesi



Читали сказки и рассказывали удивительные истории







© Zac Retz



С нежностью укладывали спать







© Nidhi Chanani



Были рядом даже в самые бессонные ночи







© AnnWeaver



Поддерживали наши сумасшедшие идеи







© Goro Fujita



И развивали в нас чувство вкуса и стиля







© Pascal Campion







© Katie Rodgers



Спасибо, что лечили нас от простуды







© Pascal Campion



Всегда поддерживали







© Pascal Campion



И согревали теплом в самый дождливый день. Мы вас очень любим!







© Goro Fujita / © Melani Sie



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