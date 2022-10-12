Как правильно гладить рубашки

С нами не соскучишься!

Прежде чем приступать к глажке, необходимо выбрать правильный температурный режим утюга, в зависимости от типа ткани:









Чистый хлопок – 150 С

Лен – 200-230 С

Вискоза – 120 С

Хлопок с полиэстером – 110 С

Хлопок со льном – 190-200 С

Шелк – до 160 С

сначала воротничок с двух сторон,

манжеты, рукава.

планку с пуговицами, спинку и вторую сторону