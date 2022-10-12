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Как правильно гладить рубашки

Прежде чем приступать к глажке, необходимо выбрать правильный температурный режим утюга, в зависимости от типа ткани:
 5423 Как правильно гладить рубашки? - Простые рецепты - женский сайт


  • Чистый хлопок – 150 С

  • Лен – 200-230 С

  • Вискоза – 120 С

  • Хлопок с полиэстером – 110 С

  • Хлопок со льном – 190-200 С

  • Шелк – до 160 С

Далее по схеме:


  • сначала воротничок с двух сторон,

  • манжеты, рукава.

  • планку с пуговицами, спинку и вторую сторону

Вешаем на вешалку и в шкаф. Только не закрывайте шкаф, пока рубашка не остыла. Удобно гладить рубашки с паром или используя пульверизатор, тогда глажка пройдет быстрее. Я не глажу рубашки каждый день, а, например, в понедельник сразу на всю неделю.
Источник: «Как правильно гладить рубашки? — Простые рецепты — женский сайт» — www.resepty.ru/domovodstvo/143-kak-pravilno-gladit-rubashku.html
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Рубашкаглажка
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