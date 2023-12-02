Как правильно мыть посудомоечную машину

Знаете ли вы, что мыть посудомоечную машину нужно каждый месяц? К счастью, это не так сложно. Вот простые лайфхаки, которые помогут сделать очистку быстрой и простой.







Чистая посудомоечная машина — решающий фактор в мытье посуды, и этот факт часто упускается из виду. Увы, когда дело доходит до регулярной уборки, многие забывают очищать не только рабочие поверхности, но и внутренности приборов. Тем временем кусочки пищи, жир и грязь могут легко забиться внутри машины, что может не только приводить к неприглядным следам на тарелках и стаканах, но и создавать неприятный запах и в конечном итоге даже повреждать посудомоечную машину, приводя к поломкам.

К счастью, поддержание чистоты посудомоечной машины может быть не такой уж сложной задачей. Протирание внутренней части и удаление видимых кусочков пищи из фильтра после каждой мойки — быстрые действия, которые можно выполнять регулярно. И это поможет избежать долгосрочных повреждений.

К слову, чистка также не должна быть затратной. Натуральные э средства, такие как белый уксус и пищевая сода, могут быть столь же эффективными для очистки посудомоечной машины, как и для чистки духовки, микроволновой печи и холодильника.







Теперь к самому важному вопросу: как часто нужно мыть посудомоечную машину? Если вы пользуетесь посудомоечной машиной ежедневно, следует ежемесячно проводить глубокую очистку внутренней части с помощью специального чистящего средства для посудомоечных машин или одного из натуральных средств, наряду с регулярным обслуживанием фильтра, краев дверцы и внешней поверхности. Это включает в себя регулярное удаление кусочков пищи из отсека фильтра (либо после каждой загрузки, либо всякий раз, когда вы замечаете мусор) и протирание дверей внутри и снаружи с целью избавиться от грязи или капель.



Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Дополнительный шаг

Начните очистку посудомоечной машины, сняв все решетки и держатели для посуды вместе с фильтром, который можно очистить отдельно (подробнее об этом дальше).Протрите внутреннюю часть посудомоечной машины, стараясь удалить все видимые частицы пищи и другой мусор, уделяя особое внимание разбрызгивателям и днищу машины. Кстати, зубная щетка может пригодиться, чтобы удалить остатки пищи, застрявшие в посудомоечной машине.Запустите цикл очистки в посудомоечной машине. Вы можете выбрать специальное чистящее средство для посудомойки, которое должно содержать химические вещества для растворения и удаления любого жира и грязи, либо естественную альтернативу, такую ​​как белый уксус или пищевая сода, чтобы сделать внутреннюю часть посудомоечной машины безупречно чистой.Раз в месяц очищайте посудомоечную машину от накипи, ставя большой стеклянный мерный кувшин, наполненный белым уксусом, на верхнюю полку и запуская машину в обычном режиме без моющего средства. Он смешается с водой, и ваша посудомоечная машина будет сверкать чистотой.Если вы используете пищевую соду, знайте, что она может быть еще более эффективной вместе с уксусом. После запуска цикла очистки с уксусом, как указано выше, насыпьте чашку пищевой соды на дно посудомоечной машины и запустите быстрый цикл, чтобы удалить любые остатки.После предыдущих шагов вы можете очистить дверцу посудомоечной машины (как внутри, так и снаружи). Протрите ее влажной тканью из микрофибры или губкой и будьте особенно осторожны, если внутренняя часть посудомоечной машины изготовлена ​​из нержавеющей стали, так как некоторые чистящие средства, в том числе продукты на основе отбеливателя, могут повредить ее.Верните в посудомойку чистые стойки и держатели для посуды, чтобы закончить процесс.Вы также можете попробовать очистить фильтр посудомоечной машины. Вы найдете его в нижней части машины: просто вытащите нижний ящик, чтобы получить к нему доступ, и ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, как его снять. Некоторые из них откручиваются, в то время как для других требуются инструменты, чтобы их отвинтить. После извлечения промойте фильтр под водой и с помощью мягкой зубной щетки удалите остатки пищи, застрявшие на нем, прежде чем промыть его ещё раз и зафиксировать на прежнем месте. Кроме того, вы можете оставить фильтр в теплой воде с чашкой белого дистиллированного уксуса на 30 минут, пока вы тщательно очищаете остальную машину.