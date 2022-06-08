Сладкое разнообразие в СССР

В Советском Союзе скудный выбор товаров компенсировался хорошим качеством и натуральностью ингредиентов. Сладкоежки, заставшие советские времена подтвердят, что хоть многочисленные современные кондитерские и кофейни и радуют глаз обилием и красотой кулинарных изделий, но они никогда не сравнятся с невзрачными советскими пирожными…
Давайте вместе вспомним самые популярные позиции ассортимента советских кафетериев и кондитерских.
Вкусный ассортимент
Кто советских детей не мечтал по дороге со школы домой купить пирожное в магазине кулинария или универсаме? Ведь именно такие магазины попадались на нашем новом микрорайоне, и именно в них так заманчиво выглядели пирожные «Корзиночка за 22 копейки, «Лето» за 10 копеек или шоколадом покрытое заварное, за те же 22 копейки, которые мама дала для покупки завтрака в школе! Именно детство и его пирожные в магазинах были синонимами счастья для многих детей, не зависимо от возраста в любое время года!
Варежки в креме, учебники перемазанные шоколадом, поломанное на кусочки пирожное «Безе» на новый только что купленный шарфик… Согласитесь, такая ностальгия есть у каждого, кто вырос в эпоху СССР, где были самые вкусные в мире пирожные, не так ли?
Никто не думал в то время о пищевых красителях и консервантах, когда можно было купить кремовую радость и пять минут наслаждаться ею! Давайте вспомним те наши детские радости из школьного буфета или любимой кондитерской.
«Наполеон»
Особым шиком в кулинарно -пирожной среде считалось пирожное «Наполеон», которое выглядело как жирненький равносторонний треугольник, перемазанный очень вкусным кремом.
Пирожное «Эклер»
Эклер со сливочным кремом и шоколадной глазурью – одно из любимых и вкусных пирожных советского времени.В наборах пирожных, которые продавались в красивых картонных коробках, обязательно был эклер. Это пирожное готовилось из заварного теста, а в качестве начинки использовался сливочный или заварной крем.
Пирожное «Корзиночка»
Песочная корзиночка, продававшаяся повсеместно и была не менее любима советскими мальчишками и девчонками, чем эклер. Чаще всего корзиночки украшали грибочками из крема. Шляпки у грибков были из теста. Эти шляпки съедались в первую очередь.Цена — 22 копейки.
Пирожное «Трубочки со сливочным кремом»
Вкусное и очень простое пирожное. Для поколения рожденных в СССР в 1960-х — 1980-х гг. — слоеные трубочки с тающим во рту белковым кремом были самым настоящим деликатесом.
Пирожное «Картошка»
Это одно из знаковых блюд советской кухни. Легендарная картошка — излюбленное лакомство советских детей. Ее любили и любят так же как и эклеры, корзиночки и трубочки.Подавали его и в ресторанах, и в студенческих столовых, да и за домашним столом. Картошка и сегодня для многих – вкус детства… Что, в общем, неудивительно. Не очень трудоемкое блюдо позволяло с пользой и вкусом утилизировать обрезки от тортов, сухое печенье, сухарики. Название «картошка» получило это пирожное потому, что его отделывали белым кремом в виде ростков на клубне картофеля.
Пирожное «Безе»
Белоснежное пирожное состоящее из двух половинок. Части нежного хрустящего безе скреплялись между собой джемом или сливочным кремом Шарлотт.
Песочное кольцо с орехами
Отличный полдник советского школьника или студента — это песочное кольцо с орехами. Чтобы получить тот самый вкус советские кулинары использовали только арахис! Волнообразный коржик усыпанный сверху орехами можно было есть, как с чаем, так и с молоком.
Лимонное пирожное
Своеобразное лакомство с кисловатым послевкусием, изготовленное из трех песочных пластинок, которые соединяются между собой белковым кремом, а их поверхность посыпана крошкой.
Бисквитное пирожное
Если кто-то помнит, в советские времена были такие “мокрые” бисквитные торты и пирожные с масляным кремом. Сейчас такой крем уже не делают. В нем нет экзотики и безумных сочетаний, но оно такое родное и знакомое.
Пирожное «Буше»
Это пирожное “Буше” – это нежное и таящее во рту, представляет собой сочетание двух видов выпеченных полуфабрикатов — бисквита буше и воздушного, прослоенных фруктовой начинкой. Поверхность пирожного заглазирована абрикосовым мармеладом и обсыпана орехами.
Мастера на все руки
Не отставали от предприятий общественного питания и советские граждане. Воздушные эклеры, вкусные тортики, пирожное картошка… Чего только не умели готовить наши мамы и бабушки! Хозяйки предпочитали делать вкусные шедевры самостоятельно. Рецепты брали из сборника «Кулинария». Эта книга имелась почти в любом доме. Как сделать торт, испечь пироги, украсить пирожные. В этой книге были ответы практически на все вопросы.
Юные кулинары
На подхвате у мам были дочки. Вспомните знаменитые «Дни именинников», которые отмечались всем классом раз в месяц. Специально для этих школьных чаепитий девочки приносили из дома сладости изготовленные собственными руками.
Были еще и уроки домоводства. На них девочки также пекли пирожные. В конце таких уроков мы мальчишки приходили к ним в гости на чай!
Новое дыхание
Сегодня многое изменилось. Консерванты, улучшители, стабилизаторы, ароматизаторы… и нет уже тех бисквитных тортов и пирожных, слоеных трубочек и корзиночек с кремом, простых коржиков, сочней, пирожных «Орешек», заварного кольца с творожным кремом и много еще чего нет… Но интерес людей к советскому кулинарному «наследию» не исчезает. И мы снова и снова возвращаемся к старым рецептам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии