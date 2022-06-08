Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Литинский
    Автор, ну не копируйте тупо чью-то информацию, ну поработайте надьней творчески «Сегодня самая быстрая ракета в мире ...15 неожиданных ви...
  • Игорь Человек
    Так себе и модели и фото особого впечатления не произвели.Пятьдесят фунтов ...
  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...

Сладкое разнообразие в СССР

Сладкое разнообразие в СССР

В Советском Союзе скудный выбор товаров компенсировался хорошим качеством и натуральностью ингредиентов. Сладкоежки, заставшие советские времена подтвердят, что хоть многочисленные современные кондитерские и кофейни и радуют глаз обилием и красотой кулинарных изделий, но они никогда не сравнятся с невзрачными советскими пирожными…

Давайте вместе вспомним самые популярные позиции ассортимента советских кафетериев и кондитерских.

Вкусный ассортимент


Сладкое разнообразие в СССР

Кто советских детей не мечтал по дороге со школы домой купить пирожное в магазине кулинария или универсаме? Ведь именно такие магазины попадались на нашем новом микрорайоне, и именно в них так заманчиво выглядели пирожные «Корзиночка за 22 копейки, «Лето» за 10 копеек или шоколадом покрытое заварное, за те же 22 копейки, которые мама дала для покупки завтрака в школе! Именно детство и его пирожные в магазинах были синонимами счастья для многих детей, не зависимо от возраста в любое время года!

Варежки в креме, учебники перемазанные шоколадом, поломанное на кусочки пирожное «Безе» на новый только что купленный шарфик… Согласитесь, такая ностальгия есть у каждого, кто вырос в эпоху СССР, где были самые вкусные в мире пирожные, не так ли?

Никто не думал в то время о пищевых красителях и консервантах, когда можно было купить кремовую радость и пять минут наслаждаться ею!
Давайте вспомним те наши детские радости из школьного буфета или любимой кондитерской.

Сладкое разнообразие в СССР

«Наполеон»

Особым шиком в кулинарно -пирожной среде считалось пирожное «Наполеон», которое выглядело как жирненький равносторонний треугольник, перемазанный очень вкусным кремом.

Сладкое разнообразие в СССР

Пирожное «Эклер»

Эклер со сливочным кремом и шоколадной глазурью – одно из любимых и вкусных пирожных советского времени.В наборах пирожных, которые продавались в красивых картонных коробках, обязательно был эклер. Это пирожное готовилось из заварного теста, а в качестве начинки использовался сливочный или заварной крем.

Сладкое разнообразие в СССР

Пирожное «Корзиночка»

Песочная корзиночка, продававшаяся повсеместно и была не менее любима советскими мальчишками и девчонками, чем эклер. Чаще всего корзиночки украшали грибочками из крема. Шляпки у грибков были из теста. Эти шляпки съедались в первую очередь.Цена — 22 копейки.

Сладкое разнообразие в СССР

Пирожное «Трубочки со сливочным кремом»

Вкусное и очень простое пирожное. Для поколения рожденных в СССР в 1960-х — 1980-х гг. — слоеные трубочки с тающим во рту белковым кремом были самым настоящим деликатесом.

Сладкое разнообразие в СССР

Пирожное «Картошка»

Это одно из знаковых блюд советской кухни. Легендарная картошка — излюбленное лакомство советских детей. Ее любили и любят так же как и эклеры, корзиночки и трубочки.Подавали его и в ресторанах, и в студенческих столовых, да и за домашним столом. Картошка и сегодня для многих – вкус детства… Что, в общем, неудивительно. Не очень трудоемкое блюдо позволяло с пользой и вкусом утилизировать обрезки от тортов, сухое печенье, сухарики. Название «картошка» получило это пирожное потому, что его отделывали белым кремом в виде ростков на клубне картофеля.

Сладкое разнообразие в СССР

Пирожное «Безе»

Белоснежное пирожное состоящее из двух половинок. Части нежного хрустящего безе скреплялись между собой джемом или сливочным кремом Шарлотт.

Сладкое разнообразие в СССР

Песочное кольцо с орехами

Отличный полдник советского школьника или студента — это песочное кольцо с орехами. Чтобы получить тот самый вкус советские кулинары использовали только арахис! Волнообразный коржик усыпанный сверху орехами можно было есть, как с чаем, так и с молоком.

Сладкое разнообразие в СССР

Лимонное пирожное

Своеобразное лакомство с кисловатым послевкусием, изготовленное из трех песочных пластинок, которые соединяются между собой белковым кремом, а их поверхность посыпана крошкой.

Сладкое разнообразие в СССР

Бисквитное пирожное

Если кто-то помнит, в советские времена были такие “мокрые” бисквитные торты и пирожные с масляным кремом. Сейчас такой крем уже не делают. В нем нет экзотики и безумных сочетаний, но оно такое родное и знакомое.

Сладкое разнообразие в СССР

Пирожное «Буше»


Это пирожное “Буше” – это нежное и таящее во рту, представляет собой сочетание двух видов выпеченных полуфабрикатов — бисквита буше и воздушного, прослоенных фруктовой начинкой. Поверхность пирожного заглазирована абрикосовым мармеладом и обсыпана орехами.

Мастера на все руки

Не отставали от предприятий общественного питания и советские граждане. Воздушные эклеры, вкусные тортики, пирожное картошка… Чего только не умели готовить наши мамы и бабушки! Хозяйки предпочитали делать вкусные шедевры самостоятельно. Рецепты брали из сборника «Кулинария». Эта книга имелась почти в любом доме. Как сделать торт, испечь пироги, украсить пирожные. В этой книге были ответы практически на все вопросы.

Сладкое разнообразие в СССР

Юные кулинары


На подхвате у мам были дочки. Вспомните знаменитые «Дни именинников», которые отмечались всем классом раз в месяц. Специально для этих школьных чаепитий девочки приносили из дома сладости изготовленные собственными руками.

Сладкое разнообразие в СССР

Были еще и уроки домоводства. На них девочки также пекли пирожные. В конце таких уроков мы мальчишки приходили к ним в гости на чай!

Новое дыхание


Сладкое разнообразие в СССР

Сегодня многое изменилось. Консерванты, улучшители, стабилизаторы, ароматизаторы… и нет уже тех бисквитных тортов и пирожных, слоеных трубочек и корзиночек с кремом, простых коржиков, сочней, пирожных «Орешек», заварного кольца с творожным кремом и много еще чего нет… Но интерес людей к советскому кулинарному «наследию» не исчезает. И мы снова и снова возвращаемся к старым рецептам.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх